AMLO: Hombre que ordenó ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos seguirá en prisión

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que, en el caso de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, el autor intelectual, Juan Antonio V., permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en lo que avanza su proceso.

Agresor de la saxofonista María Elena Ríos seguirá en prisión. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este jueves 26 de enero del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad Federal habló del caso de María Elena Ríos, artista mexicana que fue atacada con ácido en 2019. Las noticias recientes sobre este intento de feminicidio provocaron indignación entre la población mexicana, debido a que el supuesto autor intelectual tendría la posibilidad de ser liberado y llevar su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria.

No obstante, este jueves la funcionaria Rosa Icela Rodríguez detalló que esta acción, dictada por el juez de control Teódulo Pacheco el pasado 21 de enero, no será acatada, debido a que no se cuentan con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen que no se evadirá a la acción de la justicia. Cabe recordar que María Elena Ríos, al enterarse de esto, denunció públicamente el nivel de vulnerabilidad al que quedaba sometida ante la decisión de las autoridades y que tras esto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, realizó un análisis de riesgos; este fue presentado por la SSPC.

SSPC informa sobre caso de María Elena Ríos. Foto: Gobierno de México

El domicilio particular de ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen que al procesado no se evada a la acción de la justicia, por lo que dicha situación debió ser prevista al momento de realizar la modificación de la medida cautelar. Es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente al inculpado máxime que el juez solicita cuatro elementos por turno para llevar a cabo la vigilancia", expresó la funcionaria en la 'mañanera' de AMLO.

Finalmente, la titular de la SSPC señaló que, con estos argumentos, el pasado martes 24 de enero, la juez de control de Circuito Judicial, Martha Santiago Sánchez, notificó al director del Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Oaxaca, que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio V., este deberá continuar con la medida impuesta desde un inicio en ese centro penitenciario.

Entonces fue denegado al juez la medida de darle prisión domiciliaria, por lo que continuará en prisión esta persona", agregó Rosa Icela Rodríguez.

