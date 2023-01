Así puedes tramitar la Constancia de Antecedentes No Penales de CDMX en Línea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Constancia de Antecedentes No Penales es un documento mediante el cual se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Información Penitenciaria, con el que cuenta la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, NO se encontraron registros de Antecedentes Penales. Por lo que es una prueba de que la persona no está relacionada con hechos delictivos en el pasado.

Este trámite se puede realizar de manera digital y todas las personas físicas tienen la posibilidad de efectuarlo de manera gratuita. Se debe mencionar que tiene una vigencia de 60 días después de su expedición. El procedimiento es muy sencillo, el usuario debe contar con cuenta LLAVE CDMX para ingresar a la dirección electrónica habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México, se debe realizar la solicitud proporcionando los datos que se soliciten, así como los documentos correspondientes

Después de eso se enviará un código de aceptación al correo proporcionado por el usuario. Cabe señalar que después de un periodo máximo de 72 horas, la persona interesada recibirá un correo con la Constancia Digital de No Antecedentes Penales o en su caso, se le informará el por qué no fue remitida dicha Constancia.

Constancia de Antecedentes No Penales en CDMX, Foto: Especial

Requisitos:

1. Documentos de identificación oficial

Credencial para Votar - Copia(s) Simple(s)

ó Cédula Profesional - Copia(s) Simple(s)

ó Licencia para Conducir - Copia(s) Simple(s)

ó Pasaporte - Copia(s) Simple(s)

ó Tarjeta de Residencia - Copia(s) Simple(s)

2. Comprobantes de domicilio

Recibo de Servicio de Luz - Copia(s) Simple(s)

ó Estado de cuenta de servicio telefónico - Copia(s) Simple(s)

ó Boleta del Servicio de Agua - Copia(s) Simple(s)

Cabe señalar que antes las personas que requerían de este documento, debían realizar el trámite de manera presencial. Sin embargo, las autoridades de la capitalinas habilitaron la posibilidad de hacerlo en línea y sin costo alguno.

Fuente: Tribuna