Sandra Cuevas encabeza Mega Operativo de Limpieza en viviendas irregulares en la CDMX

Ciudad de México.- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encabezó un operativo para retirar viviendas irregulares en la calle Crisantema, entre Ciprés y Naranjo en la colonia Atlampa de esta demarcación capitalina. Zona que era conocida por las casas construidas con cartón y por la suciedad que emanaba de ella, la cual estaba repleta de fauna nociva, como ratas, ratones y cucarachas.

Los vecinos de la zona habían realizado una serie de denuncias debido a la inseguridad en la zona, pues, asegura, esta esquina era utilizada por delincuentes para esconderse, además de almacenar y distribuir drogas. Incluso, también para abandonar vehículos con reporte de robo, los cuales. De acuerdo con lo declarado por Sandra Cuevas, serán apilados para que las autoridades correspondientes se encarguen de ellos.

Asimismo, Cuevas Nieves mencionó que hasta el momento no hay detenidos y tampoco se ha registrado algún tipo de percance, a excepción de una persona que dijo ser el dueño de la propiedad. Sin embargo, no se demostró y se continuaron con los trabajos de limpieza y de retiro de algunas viviendas irregulares. En ese marco, la funcionaria capitalina detalló que algunos no están de acuerdo con estas decisiones, pero su administración trabaja por el bienestar de todos.

“A veces las decisiones que tomamos no son para unos correctas. Para otros incorrectas. Pero bueno, hay que tomarlas. Hay que tomar decisiones y hay que hacer lo mejor posible”, señaló.

En cuanto a la duración de este operativo, se prevé que dure al menos dos días, pues la alcaldesa en Cuauhtémoc señaló que hay una enorme cantidad de basura, incluso, se han llenado seis camiones. Además, detalló que en estos trabajos participa personal de la alcaldía y el Gobierno de la CDMX en colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Finalmente, aseguró que los vecinos no se han manifestado.

Se reportó que las casas hechas de cartón se respetarán por el momento. Sin embargo, se les propuso a los que residen en ellas, enviarlos a un albergue. Por ello, también se realizará un censo para poder otorgarles un apoyo económico. Derivado de este operativo de Recuperación de Vialidades, esta calle permanecerá cerrada, por lo cual se siguiere utilizar avenida Guerrero y Circuito Interior como alternativa vial.

Fuente: Tribuna