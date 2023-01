Multas de Tránsito en CDMX: Así puedes obtener un descuento del 90% en el pago

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer las autoridades de la Ciudad de México no solo condonarán las multas por no verificar un vehículo en la capital, pues se anunció que a partir del próximo 4 de abril comenzará la aplicación de nuevas disposiciones que afectarán a las multas de tránsito en la capital, las cuales incluyen el inicio de operaciones de un nuevo sistema de descuentos en el pago de infracciones, algo que sin duda será un beneficio para los bolsillos de la población.

En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por las propias autoridades de la Ciudad de México, todas las infracciones levantadas por un oficial de Tránsito de la Ciudad de México tendrán un descuento de hasta el 90 por ciento, claro si se paga a tiempo. El periodo para que aplique este beneficio son 10 días, es decir, si la persona acude a liquidar su falta en ese tiempo, accederá al descuento.

Pero eso no es todo, pues también hay benefcicios si la multa se paga después, aunque claro, no son tan buenos. En ese sentido, de acuerdo con el calendario de descuentos publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, si la infracción se paga antes de los primeros 10 días de su emisión, el descuento será del 90 por ciento; si se liquida entre 11 y 30 días después, se condona el 50 por ciento de la infracción; mientras que si se paga después de los 30 días, no aplicará ningún beneficio y se tendrá que pagar el total.

Descuentos en Infracciones de la CDMX, Foto: Especial

Cabe señalar que hay distintos tipos de infracciones, por lo que el monto puede variar, un claro ejemplo son las multas por no respetar el alto, infracción que va desde los 962 a los mil 924 pesos, así como manejar en sentido contrario, con exceso de velocidad o realizar una vuelta prohibida, las cuales manejan el mismo monto y quedarían entre 96 y 192 pesos si se aplican los descuentos.

Sin embargo, se debe mencionar que este descuento no aplica para todas las infracciones. Es por ello que ahora se mencionan las multas que no se contemplan en este programa, se trata de las que se levantan a través de cámaras o radares, las famosas fotocívicas, cámaras de carriles confinados, además de infracciones de áreas de parquímetros o sanciones ambientales.

Fuente: Tribuna