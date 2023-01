¡Adiós a las mesas en vía pública! En la Miguel Hidalgo inician operativos para retirarlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la entrada en vigor el pasado 20 de enero de las nuevas disposiciones en materia de enseres en vía pública, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo informó a la ciudadanía que se implementarán operativos permanentes en diferentes zonas de la demarcación para verificar su cumplimiento en distintas zonas de la demarcación. El alcalde señaló que personal de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos estará realizando estas visitas de supervisión en zonas comerciales y de restaurantes para constatar que los establecimientos mercantiles respeten las nuevas disposiciones y de esta manera mantener el orden.

En días pasados se han efectuado ya recorridos por parte del personal de Vía Pública en diversas colonias, durante los cuales se supervisó que los enseres de la vía pública cumplieran con las normas establecidas entre las que destacan que tienen que ubicarse de manera contigua al establecimiento mercantil, frente a la fachada de la entrada principal, y en ningún momento ocupar fachadas contiguas a otros predios.

Asimismo, no podrán estar sujetos o fijos a la vía pública y respetar el paso peatonal por lo menos dos metros entre la instalación de los enseres y el arroyo vehicular; no impedir la operación de comercios preexistentes ni obstruir el acceso a otros establecimientos mercantiles. Además de que no podrán instalarse en zonas preponderantemente destinadas al uso habitacional, aunado a que no podrán exceder el 75 de por ciento del aforo al interior, entre otras medidas establecidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, luego de las reformas publicadas el 19 de enero a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.

Operativos en la Miguel Hidalgo, Foto: Especial

Cabe mencionar que de no cumplir con la normativa vigente, la autoridad deberá proceder, en el caso de estructuras fijas o semi fijas, a solicitar su retiro o en su caso, proceder al mismo por parte de la DGGyAJ en una visita de verificación, además de hacerse acreedor a una sanción económica equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, esto es de 15 mil 876 a 36 mil 309 pesos.

Cabe señalar que en zonas como Polanco los comercios utilizan la vía pública para que los clientes consuman sus productos, esto surgió a raíz de la pandemia por Covid-19, la cual obligó a restauranteros a colocar su mobiliario en la calle y así cumplir con las disposiciones de las autoridades sobre el aforo al interior de los comercios.

Fuente: Tribuna