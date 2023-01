Nombramiento de Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN es un "hecho histórico": AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su opinión sobre la designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual señaló como un "hecho histórico".

En la 'mañanera' de este 3 de enero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dio su visto bueno a la elección de Norma Piña como ministra presidenta de la SCJN. En esta misma intervención, López Obrador mencionó que se trata de un evento histórico, al ser la primera vez que una mujer ocupa el puesto desde hace casi dos siglos; reiteró que la Corte es un poder autónomo y que los miembros realizaron sus acciones como corresponde.

En la imagen, la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Foto: Internet

Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi, eso es muy importante", declaró el presidente de México este martes.

Si bien menciono que la SCJN goza de autonomía frente al Gobierno Federal, el mandatario mexicano no pudo evitar mencionar que la ahora ministra presidenta ha votado en contra de las iniciativas del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), por ejemplo, las relacionadas con la militarización del país. Finalmente, deseó que se realizara una reforma en el Poder Judicial, aunque sea de manera independiente.

Hasta ahora que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad: nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único el momento que estamos viviendo", mencionó López Obrador.