SCJN hace historia con la presidenta Norma Lucía Piña y 'amarga' al Gobierno de la 4T

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho historia. Norma Lucía Piña Hernández se ha convertido en la primera mujer presidenta del máximo tribunal de México después de tres rondas de votación, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quedó en segundo lugar y Yasmín Esquivel Mossa, envuelta en el escándalo por el presunto plagio de su tesis, fue eliminada en la segunda.

El triunfo de Piña Hernández representa un importante avance en materia de género para el poder judicial, pues solamente el 40 por ciento de los juzgados de México tienen a mujeres como titulares. “Reconozco la importante determinación de este tribunal pleno de romper un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí”, señaló la ministra después de tomar protesta.

En la imagen, Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la SCJN. Foto: Internet

Norma Piña, con 34 años de trabajo en el Poder Judicial Federal (PJF), ha mantenido su distancia con el presidente López Obrador desde sus votaciones y posturas; durante el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Corte (2019- 2022) votó a favor solo en el 18 por ciento de los asuntos relevantes para la 4T, según Reforma. Entre los principales retos a resolver para la nueva presidenta de la Suprema Corte están aquellos de sumo interés nacional, en especial varios de carácter político, electoral, militar y de derechos humanos. Pero, sin duda alguna el primer gran reto será el Plan B.

El proceso de renovación estuvo envuelto en una presión sin antecedentes por el escándalo que acompaña a la ministra Yasmín Esquivel, quien durante la sesión defendió la autoría de sus tesis. La ministra acusó un embate en contra del Poder Judicial y expuso que esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia constitucional de la labor que realizan las juezas y jueces así como la propia Corte.

(...) Hay quienes por razones económicas cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte y yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que la verdad sea pública y publicitada".

En la votación, la cual se resolvió en minutos, Esquivel Mossa obtuvo 2 votos en la primera ronda y para la segunda únicamente fue uno, quedando eliminada instantáneamente. Posteriormente en una tercera votación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 5 votos y Piña Hernández se llevó 6.

El presidente López Obrador no dudó en defender de las críticas a Esquivel Mossa y criticó a los otros ministros que “no le entraron a la transformación” al mismo tiempo de decir “pobre abogada Yasmín”. Pese a que el Poder Judicial debe tener autonomía total, el mandatario reconoció que hizo nombramientos de ministros para que apoyaran su proyecto de transformación.

De los 11 ministros si se cuenta con cuatro ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional, cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación. Que no pertenezcan al viejo régimen”, señaló. “¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto y nos cuesta trabajo”.