'Mañanera' de AMLO: FGR no tiene carpetas de investigación contra Felipe Calderón; solo de García Luna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que actualmente no hay carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), solo se tienen de quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En la 'mañanera' de este 30 de enero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que en México no es posible enjuiciar al expresidente Felipe Calderón, quien tuvo su Administración de 2006 hasta 2012, debido a que se realizó la Consulta Popular para ejecutarla, pero que no se alcanzó el mínimo requerido para que fuera vinculatoria. Asimismo, reiteró que, actualmente, no hay carpetas en la FGR contra el exmandatario panista.

Bueno, en el caso del expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios contra los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la Ley para que se llevara a cabo este proceso judicial; eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México. Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza", declaró el presidente AMLO.

Cabe recordar que el sábado, trascendió que Calderón Hinojosa se encuentra en España bajo el cobijo del Instituto Atlántico de Gobierno, que preside el expresidente del gobierno español, José María Aznar, una figura fuerte del ultraconservadurismo europeo. El exmandatario mexicano se ha declarado "perseguido" del Gobierno de México, y que se le señala "falsamente" por tener nexos con el crimen organizado, delitos de los que se le acusa en Estados Unidos a su exsecretario de Seguridad Pública.

Hoy lunes 30 de enero se reanuda el juicio en EU contra Genaro García Luna

Este lunes 30 de enero se reanudará el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de que el pasado jueves el juez Brian Cogan suspendiera las audiencias porque uno de los miembros del jurado pidió permiso para ir al duelo de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Celtis de Boston. Las actividades arrancarán a las 09:00 horas, tiempo de Nueva York, y concluirán a las 16:00. Será de lunes a jueves y se esperan nuevos detalles en los presuntos vínculos del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'