No te mareaste: Sismo de 4.6 grados afecta a la CDMX; epicentro fue en Guerrero

Ciudad de México.- De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este lunes 30 de enero se registró un sismo de 4.6 grados en el municipio de Coyuca de Benitez en el estado de Guerrero el cual no registró daños materiales graves y tampoco pérdidas humanas que lamentar; sin embargo, sí ha sido motivo de tendencia pues en diversos puntos de la capital mexicana fue percibido.

El movimiento telúrico sucedió en punto de las 10:24:42 horas y tuvo una profundidad de cinco kilómetros, por lo que residentes del municipio en cuestión lo percibieron de una manera más severa que el resto de la entidad gobernada por Evelyn Salgado. Como se indica en el protocolo, se desplegó el operativo para asegurar que no hubiera afectaciones graves por este evento que a su vez fue motivo para el desalojo de diversos edificios.

Por su fuera poco, la dependencia también informó que este mismo día se registró oro movimiento pero en es estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de San Pedro Pochutla donde los residentes se percataron de este fenómeno natural en punto de las 09:30:24 horas. El sismo en cuestión tuvo una intensidad de 4.1 grados y una profundidad de 53 kilómetros, por tal motivo, no se activó la alerta.

Alerta sísmica no se activa

Aunque en algunos puntos de la capital mexica el sismo se sintió de manera leve, se remarcó que no se activaron los sistemas de alarma debido a que para ello, el movimiento deberá ser superior a cinco grados y las primeras ondas deberán registrar una intensidad más severa, por este evento, el temblor de esta mañana no fue motivo para alertar a los capitalinos, así como a los habitantes de las entidades donde también hay sistema de altavoces.

Cabe hacer énfasis en que solo algunos usuarios con aplicaciones que avisan sobre movimientos telúricos reportaron haber recibido una notificación sobre la proximidad de un seísmo severo; no obstante, su percepción fue casi nula. Este evento llevó a recordar que a pastor del mes de marzo, se recibirá la alerta sísmica en todos los celulares de manera gratuita y a través de un mensaje de texto, por lo que no importará si no se cuenta con conexión a internet o bien, datos móviles. Dicho sistema vendrá ya en los teléfonos inteligentes que se comercialicen a partir del tercer mes del presente año, mientras que el resto deberán contar co una actualización adecuada para recibir tal aviso.

