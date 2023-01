Padre de Debanhi Escobar aclara si habrá serie sobre el caso de Debanhi: "Ahorita no estoy en eso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de la joven Debanhi Escobar, de 18 años de edad, fue uno de los casos más mediáticos no solo del país, sino del mundo pues la antes mencionada fue abandonada en una carretera en Escobedo y tras 13 días de búsqueda sus restos fueron hallados al interior del un Motel donde días antes se habían hecho labores de búsqueda, algo por lo que se mantienen las investigaciones para dar no solo con la verdad de los hechos, sino también con el paradero de los póseles responsables.

Dado que el caso atrajo la atención de la audiencia, el padre de Debanhi, el señor Mario Escobar, recientemente se volvió tendencia pues dejó ver que podría haber una serie donde se narrara la vida de su hija y claro, la manera en la cual murió, lo que lo llevó a destacar que Belinda o Danna Paola eran nombres de las que posiblemente podrían ponerse en la piel de la hoy occisa, llevándolo a recibir críticas por parte de la audiencia.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril del 2021 y 13 días después fue hallada sin vida en la cisterna de un motel.

A pesar de lo anterior, la intérprete de temas como Mala Fama, Nada u Oye Pablo, pronto fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a paticpar en esta serie, pues cabe destacar que además de cantante, Danna Paola cuenta con una carrera como actriz y recientemente productora, evento por el cual destacó que seria un honor poder participar en este proyecto ya que se ha mostrado empatiza en movimientos donde se busca evita que las mujeres de México y el mundo sigan siendo parte de las estadísticas de desapariciones y feminicidios.

"Ese caso es delicado y lo tomo con muchísimo respeto (…) Un honor para mí que el padre haya pensado en eso, sobre todo por la justicia que falta hacer todavía en el caso. Creo que parte de llevar a la pantalla estas historias, tienen que ser con muchísimo respeto", dijo la cantante.

Al saber que la cantante mexicana podría estar interesada en ser parte de esta serie, las criticas contra la familia de la joven retomaron fuerza, motivo por el que los padres de Debanhi Escobar, especialmente el señor Mario, aclararon si en verdad hay planes para este proyecto, aclaración que hizo para el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante en la plataforma de streaming Youtube.

"Quiero decirle que me preguntaron si me gustaría qué algunas gentes representaran a lo del caso de Debanhi, yo creo que fui muy claro, le dije que estoy muy agradecido con toda la empatía que han tenido todos los artistas, agradecemos mucho, pero nuestro pensamiento ahorita no estoy en eso. Nuestro pensamiento está cien por ciento en el sentido de solucionar y encontrar a los presuntos culpables de Debanhi".

A modo de remate, Mario Escobar solo se enfocó en agradecer las muestras de empatía para con el caso de su hija, especialmente de Danna Paola y Belinda quienes se dijo, podrían interpretar a Debanhi; sin embargo, dejó claro que su único objetivo por el momento es el de buscar que se imparta justicia. "En ese sentido ahorita no es nuestra prioridad hacer una situación de alguna película o alguna serie yo les agradezco tanto a ellas, como a mucha gente, no es nuestra prioridad ahorita".

