Con brigadas en colonias peligrosas, la CDMX inicia lucha contra las adicciones

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que comenzó la lucha para atender a personas con adicciones en zonas prioritarias de la Ciudad de México, esto a través de recorridos que se realizarán en las 16 alcaldías de la capital. Esto con el objetivo de proteger la salud de la población, sin importar que consuman alguna sustancia nociva para la salud.

En ese sentido, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) arrancó con recorridos del IAPA-BÚS en la Ciudad de México con el objetivo de atender a la población interesada, a aquellas que consumen alguna sustancia psicoactiva y a aquellas que requieren servicios de salud e información como grupos prioritarios, de la comunidad LGBTTTQI+, personas en situación de calle y personas trabajadoras sexuales.

Este instituto cuenta con el programa de Intervención de alcance comunitario donde se visita un lugar prioritario cada mes. A través del IAPA-BÚS se busca reducir la brecha de salud y desigualdad de las personas cuyos derechos han sido vulnerados debido a su situación de consumo de sustancias. Ofrece servicios como consejería sobre prevención de transmisión VIH/VHC, pruebas de detección VIH/VHC, primeros auxilios psicológicos, kits de reducción de riesgos y daños (estimulantes fumables e inyectables), tamizaje-intervención breve y referencia a tratamiento, y análisis de sustancias.

Recorridos de salud en la CDMX, Foto: Especial

Por otro lado, a través de su alcance comunitario, también atiende a la población de la diversidad sexual para garantizarles servicios médicos y de salud mental. El director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), José Antonio Alcocer Sánchez, enfatizó la importancia de recorrer las calles con el IAPA-BÚS, a fin de atender a poblaciones prioritarias mediante acompañamiento, acceso a los servicios de salud e información oportuna.

El IAPA-BÚS garantiza estrategias de reducción de riesgos y daños desde un enfoque centrado en los derechos humanos, replanteando las políticas públicas a la no criminalización, no estigmatización, no exclusión, ni vulneración de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y aceptando esta realidad como una situación vigente que requiere de atención y acompañamiento.

Fuente: Tribuna