¡Toma Nota! Estos son los todos los requisitos para tramitar tu Cartilla Militar

Ciudad de México.- Ya comenzó 2023 y con él llega la convocatoria para realizar el Servicio Militar, es por ello que ahora se muestra el procedimiento para cumplir con esta obligación estipulada en la Constitución. En ese sentido, la Cartilla Militar es un trámite obligatorio que deben de tramitar los hombres mexicanos de entre 18 a 40 años, sirve como una identificación oficial para realizar algún trámite y es la prueba de que realizaste tu servicio militar.

Cabe señalar que el procedimiento es muy sencillo y, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el tiempo de entrega es de ocho días hábiles, por lo que después de una semana, el interesado la tendrá en sus manos. Si no se cumple con el trámite de la cartilla a los 18 años, se deberá tramitar antes de los 40 años, porque esta es necesaria para cumplir con la obligación militar.

¿Cómo puedo tramitar mi cartilla?

Acude a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento, o a la representación Consular de México en el extranjero más cercana a tu domicilio del 2 de Enero al 15 de Octubre de cada año.

Requisitos

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones y una copia legible de la misma.

Original y copia de un comprobante de domicilio vigente (Recibo de agua, luz, teléfono, etc.).

Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios (Certificado de primaria, secundaria, preparatoria, etc.).

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población.

Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas) de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, el color de cabello deberá ser natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla, deben medir 21 mm.

Finalmente, personal remiso (aquel que no obtuvo su cartilla al cumplir 18 años de edad), deberá presentar una constancia de no registro, emitida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar donde nació en la que se especifique que no se le ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Fuente: Tribuna, Sedena