Testigos narran el accidente en el Metro; "Tardaron 40 minutos en ayudarnos"

Ciudad de México.- Tras el fatídico accidente en la estación La Raza de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, han comenzado a circular los testimonios de las personas que se encontraban al interior de los vagones siniestrados. Es así que un hombre que, presuntamente, estaba dentro de uno de los trenes que chocó relató la manera en que vivió horas de pánico e incertidumbre después del hecho.

En ese sentido, el hombre no se identificó y detalló la manera en que se suscitaron los hechos, mencionó que el impacto sucedió entre la estación Potrero y la Raza y dijo que solo pudo sentir el golpe y después ya estaba oscuro. “Nos chocaron, nada mas sentí el impacto, nos chocaron, no recuerdo más realmente”, expresó con la voz entre cortada mientras seguía explicando a los reporteros lo sucedido en ese instante.

Asimismo, dijo que la gente se encontraba atorada entre los escombros y que los servicios de emergencia no los ayudaban, pues tardaban mucho. En ese marco, señaló que los primeros auxilios llegaron después de casi 40 minutos. Incluso, denunció que las autoridades no querían ayudar “Tardó mucho la ayuda, no nos querían ayudar a sacarnos… Había gente que necesitaba salir, estaba atorada y nadie nos ayudaba”, señaló.

Cabe señalar que las autoridades ya compartieron la lista de heridos y los hospitales donde se encuentran

Lista de Lesionados del Accidente, Foto: C5CDMX

Tras el fatídico choque del Metro de la Ciudad de México en la estación La Raza de la Línea 3 y que ha dejado al menos una decena de heridos y una víctima mortal, las autoridades en materia de movilidad ya anunciaron medidas de apoyo a los usuarios que suelen utilizar esta ruta. Es así que el Metrobús jugará un papel fundamental en esta encomienda.

En ese sentido, el Metrobús de la Ciudad de México informó que brindará apoyo al modificar la ruta de Indios Verdes al Pueblo Santa Ana Atoyac, por lo que el servicio será de Indios Verdes a Balderas. Asimismo, el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, detalló que la Línea 3 solo opera hasta la estación Guerrero, por lo que se ofrece apoyo provisional de la estación Hidalgo a Universidad.