Hoy No Circula 8 de enero: ¿Qué placas 'descansan' este domingo en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula se diseñó para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y se conforma por la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Morelos. TRIBUNA te comparte más información para este día.

De acuerdo con lo compartido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este domingo 8 de enero del 2023, el primero del mes en este Año Nuevo, el Hoy No Circula no presenta cambios en sus normas. Lo anterior significa que cualquier vehículo, sin importar su terminación de placas, color de engomado, u holograma de verificación, puede transitar sin problema en el Valle de México y zonas donde funciona el programa. Las restricciones volverán a aplicarse el siguiente lunes 9 de enero.

Programa Hoy No Circula para la siguiente semana

Consulta el programa Hoy No Circula de la semana. Foto: CAMe

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los autos que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen designado el holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos y eléctricos. También se excluye de las medidas a los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por último, quedan 'libres' los carros de personal de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y los que utilizan gas natural y/o prestan servicios urbanos.

¿De cuánto es una multa por infringir el programa Hoy no circula?

¡Precaución! Pues si infringes las restricciones del Hoy No Circula serás acreedor a una multa: en la capital pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, un equivalente de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Estado de México (Edomex) autoridades te cobrarán hasta mil 460.80 pesos. Recuerda que el programa se aplica en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México (CDMX), 18 municipios del Edomex.

Fuente: Tribuna