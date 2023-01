Tras pruebas en la L3 del Metro, autoridades estiman que esta tarde se reanude el servicio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del pasado sábado 7 de enero, cerca de las 09:15 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se convirtió en el protagonista de un nuevo accidente, pues dos trenes que circulaban en la Línea 3 que va desde Indios Verdes y hasta Universidad, chocaron entre las estaciones Potrero y La Raza, evento que dejó como saldo 60 heridos y una persona sin vida. Por este evento, se suspendió el servicio desde la terminal de Indios Verdes y hasta el metro La Raza, donde se da servicio emergente por parte de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), evento que ha sido motivo de caos para los miles de usuarios de este transporte.

Las autoridades capitalinas, específicamente la Secretaría de Movilidad (Semovi) encabezada por Andrés Lajous, informaron que desde las 04:30 horas se contó con el apoyo de 100 unidades de RTP para responder a la demanda que el cierre de estas estaciones supuso; sin embargo, usuarios remarcaron que abordar estas unidades era además de complicado, un lío pues cientos de capitalinos tuvieron que valerse de cualquier herramienta para llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o escuelas.

En la desesperación por abordar las unidades, una mujer no dudó en poner en riesgo su vida pues se observa como al llegar al Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, brinca los bloques de concreto sin percatarse que un autobús de pasajeros se encontraba cerca del sitio, por lo que poco faltó para que fuera arrollada; no obstante, testigos no solo le advirtieron por este evento, sino que además le dieron apoyo para reincorporarse al sitio que divide la vialidad para ponerse a salvo.

Mujer casi es atropellada en la terminak Indios Verdes tras el cierre de la L3 del Metro.

Mientras los usuarios hacían lo imposible por no llegar tarde, el director del Metro, Guillermo Calderón, informó a través de las redes sociales que durante la madrugada de este lunes 9 de enero, se llevaron a cabo trabajos de reparación de cables de alta tensión en las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Potrero, La Raza y Tlatelolco, al tiempo que se llevaron a cabo pruebas de energización para poder reanudar el servicio en este tramo afectado.

Tras estos adelantos, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que se espera que este mismo lunes 9 de enero por la tarde se reanude el servicio ya que ahora es momento de llevar a cabo pruebas con trenes vacíos y, al garantizarse que hay las condiciones adecuadas, se pueda operar con normalidad, por lo que el servicio emergente proporcionado por RTP ya no sería necesario.

Con el cierre de este tramo, se estima que entre 90 a 110 mil usuarios resultaron afectados, pues basta recordar que cientos de usuarios que arriban a la terminal Indios Verdes lo hacen procedentes de las zonas más altas de la capital mexicana, así como de municipios que conectan al Estado de México con la urbe. En las siguientes horas, el Gobierno Capitalino remarcará si este día se reanuda el servicio o será hasta las primeras horas del martes 10 de enero.

