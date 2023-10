VIDEO: El impresionante arribo del huracán 'Lidia' a playas de Jalisco; ya es categoría 4

Comparta este artículo

La Huerta, Jalisco.- A través de la plataforma X, antes Twitter comenzaron difundirse las primeras imágenes del impresionante arribo del huracán 'Lidia' a playas de Jalisco, en específico en Punta Pérula, Jalisco, donde se puede ver una enorme nube negra acompañada de fuertes vientos que se logran interpretar gracias al audio del clip, el cual ya puso en alerta a muchos habitantes de la zona.

Y es que hace escasas horas ya fue declarado categoría 4, es por ello que se teme por la integridad de los pobladores, por lo que autoridades ya emitieron recomendaciones a la población para que se resguarde de este fenómeno meteorológico que podría causar fuertes lluvias en dicha entidad, en la que aún no se reportan daños, por lo que es importante estar en alerta ante cualquier problemática que se presente.

En el post que va acompañado de una escalofriantes imágenes, se lee la leyenda "a las personas que vivan cercas de dónde impactará el huracán, favor de mantenerse bien informados y resguardados", es por ello que es importante no perder de vista el trayecto de este con el fin de no ser sorprendido al andar en la intemperie pues se prevén inundaciones que podrían provocar muertes en la zona de no estar al pendiente.

Diversos medios han mencionado que el fenómeno es sumamente peligroso, al contar con vientos que superan los 225 kilómetros por hora, llevándose todo a su paso, incluso se habla que podría dejar entre 10 y 20 centímetros de lluvia en la región, además otras zonas que hasta 30 podrían ser, al resultar imposible que no se registre una inundación a lo que Protección Civil ya se encuentra trabajando al respecto.

Ante lo ya mencionado, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SNM) indicó que el centro de Lidia se localiza a 25 km al sur-sureste de Cabo Corrientes y a 55 km al sur-suroeste de Puerto Vallarta, pertenecientes al estado de Jalisco. Por su parte el Gobierno de México no se quiso quedar atrás por lo que también emitió un mensaje a la ciudadanía en el que se les solicita que tengan cuidado con los deslaves, encharcamientos o inundaciones.

Fuente: Tribuna