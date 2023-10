Tras críticas, AMLO sale en defensa de Salvador Cienfuegos por caso Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, durante su conferencia matutina salió a defender al general Salvador Cienfuegos, quien estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se registró el caso de 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su mensaje, el mandatario menciona que no hay indicios en las averiguaciones de la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, en el que se le vincule al exfuncionario, es por ello que pidió que no se le esté acusando de algo que él no tendría nada que ver, sin embargo, ocurrió cuando él estaba al mando, por lo que resulta imposible que no se le critique al respecto.

¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no, no, no, para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro", declaró López.

Estas declaraciones surgieron luego de que AMLO encabezó una ceremonia en el Heroico Colegio Militar en la que le dio un reconocimiento al extitular de la Sedena que incluso estuvo arrestado en Estados Unidos casi a finales del 2020 luego de que se le señalara de ser protegido por las Fuerzas Armadas tras la indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa.

Además, el tabasqueño argumentó que el reconocimiento a Salvador fue debido a que él y otros generales tuvieron participación como directores del Colegio Militar, motivo por el cual fueron galardonados en los 200 años de la creación de dicho instituto, siendo esta una ceremonia de las más importantes en México, es por ello que tenía que haber una interacción entre ambos.

Ayer estaba yo viendo esto de la entrega de un diploma al exsecretario de la Defensa, fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar (...) Explicar que entregamos este reconocimiento porque ayer se cumplieron 200 años de la creación del Colegio Militar y fue una ceremonia importantísima", apuntó.

Ya para finalizar, dejó en claro que durante su gestión como titular del Ejecutivo Federal se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso Ayotzinapa al agregar que él se ha involucrado en los trabajos de las autoridades, además de que la la información disponible ha sido entregada al Grupo Interdisciplinario, siendo los mismos datos que recibió su Gabinete de Seguridad.

Fuente: Tribuna