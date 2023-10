México es el país de la impunidad; el 96.3% de los delitos no se esclarecen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Que la impunidad está arraigada en México no es sorpresa. Tal vez lo sea que esto no cambió con el actual régimen, que pese a las promesas y la retórica oficial de que ya no hay ni corrupción ni impunidad, la realidad es que, en algunos temas, el país ha ido a peor.

La media nacional el año pasado llegó al 96.3% de los casos, un brinco sustancial del 91.8% del 2021, esto de acuerdo con el análisis de México Evalúa.

Para la organización civil, la impunidad tiene origen en la falta de atención, investigación y resolución de casos en manos de la autoridad competente, considerando que en este país sólo cuatro de cada cien delitos son investigados.

Para México Evalúa, la corrupción impacta tanto en el derecho a un gobierno efectivo como en e ejercicio de los recursos públicos, pero también en la reparación de daño a las víctimas y en la adecuada defensa de los imputados.

Y no sólo daña a las personas involucradas en el proceso penal, sino también en la pérdida de confianza hacia las autoridades, pues la sociedad carece de certeza y se debilita la captación de denuncias”, explica Mariana Campos.

Campos, directora de México Evalúa, lamentó que las autoridades del país no tienen como prioridad la agenda de justicia, destacándose la crisis de derechos humanos que se vive, así como un ambiente de violencia exacerbada.

Mantenemos una preocupación por la falta de perspectiva de Estado, que sea sólida en relación a la justicia y a la ausencia de una construcción de seguridad civil”, dijo Campos.

El reto estatal

El reto anti impunidad es tal que los estados mejor evaluados en la materia tienen un nivel de impunidad entre el 82 y 87 por ciento, números que sólo tienen cuatro entidades, pues otras 28 presentaron porcentajes superiores al noventa por ciento.

Para llegar al análisis presentado, la organización ciudadana evaluó doce delitos a nivel nacional. Los resultados mostraron que la violencia familiar (98.6%), desaparición (96.5%), extorsión (96.4%) y abuso sexual (96.1%) reportaron los mayores índices.

De acuerdo con lo evaluado, sólo el 4.3% de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a vinculación a proceso; la mayoría fue por robo (28.9%), narcomenudeo (13.3%) o lesiones (9.6%), básicamente delitos cometidos por pobres y vulnerables.

Fracaso

Además de los datos de México Evalúa, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, revelaron que el año pasado las fiscalías estatales y la federal no concluyeron 2 millones 915 mil 899 carpetas de investigación, un incremento del 10.9% con respecto al 2021.

El brutal rezago en las indagatorias ha ido al alza en los últimos años: del 2018 al 2021 se registró un aumento del 58.8%.

Daños

Al desagregar las cifras por delito, se encontró que el que más impunidad presenta fue la violencia familiar con un 98.6%, seguido por fraude con 96.8%; desaparición tiene un 96.5% y la extorsión 96.4.

El trabajo de México Evalúa indica que Hidalgo es la entidad con mayor porcentaje de impunidad de casos, con un 99.6%; Jalisco, estuvo detrás, con 99.5%; luego Colima, con 99.5%, mientras que la Ciudad de México tuvo un 99.1% del total de los casos ocurridos el año pasado.

Desconfianza

En la investigación de México Evalúa se precisa que la cifra negra de delitos, es decir aquellos que no se denuncian sigue altísima, pues el 93.2% de éstos no lo conocen las autoridades competentes.

Los expertos han señalado en diversas ocasiones que esto se debe a la poca confianza que existe en las instituciones investigadoras y policiacas, a las que se les ve como corruptas.

El reto de Sonora

La procuración de justicia en Sonora tiene mucho qué recorrer para consolidarse, pues aunque no está entre los peores estados (realmente no hay uno en buenas condiciones), si presenta números alarmantes para el deber ser de sus instituciones.

Por ejemplo, es la décimo quinta entidad donde los ciudadanos confían en la autoridad con 0.2 puntos, muy lejos del 1.5 que ostenta Nuevo León, primer lugar nacional.

En promedio, el índice de impunidad de Sonora es de 89.3%, que si bien está lejos del promedio nacional de 96.3%, que prácticamente nueve de cada diez delitos no se resuelvan, habla de un trabajo mediocre de las autoridades competentes.

El principal problema para Sonora es que, en homicidio dolosos, uno de los delitos más constantes, la impunidad 98.9%, superando la media nacional y posicionándose como la onceava peor entidad.

Algo similar, aunque peor, ocurre con las desapariciones, donde Sonora presenta un 100% de impunidad

Fuente: Tribuna