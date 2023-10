VIDEO: Mujer rarámuri critica que 'Sembrando Vida' se convirtió en "Sembrando Caguamas"

Chihuahua, Chihuahua.- Una ejidataria de la Sierra Tarahumara denunció públicamente el mal uso que se le ha dado al programa Sembrando Vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Rosalba Loya, productora rarámuri originaria de Chihuahua, quien alzó la voz por esta problemática, durante una sesión del Parlamento Abierto del Presupuesto para el Campo 2024.

La campesina indígena se viralizó por las críticas que hizo al programa promovido por el gobierno actual, afirmando que el dinero que se otorga como ayuda no se destina al campo. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre cuando la mujer tomó la palabra para solicitar a los legisladores que brinden verdadero apoyo a la agricultura, primero en su lengua natal y posteriormente en español.

Soy del estado de Chihuahua, soy 100 por ciento rarámuri y siempre he estado en todo esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es ayuda para nosotros, la ayuda es que lo que antes nos daban algo para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomas caguamas", reclamó.