¡Cuidado con las multas! Hoy No Circula Sabatino aplicará para estos autos en este 14 de octubre

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula de este sábado, 14 de octubre del 2023, funcionará de manera normal tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), lo que significa que no habrá una suspensión masiva como suele ocurrir cada vez que hay altos niveles de contaminación en el valle del país. Así que, si estás pensando en salir con tu familia a pasear y llevarte el carro, será mejor que prevengas multas y consultes qué placas y vehículos serán los que no podrán circular en las próximas horas.

De acuerdo con información de la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la CAMe, este sábado no se implementará el Doble Hoy No Circula, ni habrá algún tipo de modificación extraordinaria como suele ocurrir algunas veces del año. Con base en lo dicho anteriormente, la cuenta de @CAMegalópolis indicó que este segundo sábado del mes, no circularían los autos con holograma 1 terminación con placas PAR, al igual que todos los hologramas 2, los cuales no circulan ningún sábado.

Recuerda que esta norma no se aplica a los vehículos con holograma 00 y 0, mismos que están exentos de esta ley, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, esto es debido a que dichos autos cuentan con una tecnología que no depende de un motor de combustión interna para su operación, lo que significa que no emiten altos niveles de contaminantes que afecten a la atmosfera de la Ciudad de México ni zonas aledañas.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

Aunque pueda parecer una ley problemática para muchas personas que requieran utilizar su automóvil, la realidad es que no durará para siempre, es más, ni siquiera dura 24 horas como cualquiera podría esperar. De acuerdo con algunos informes, las personas que cuenten con un automóvil con holograma 1, terminación con placas PAR y holograma 2, no podrán circular a partir de las 5:00 horas de la madrugada (hora de la zona centro del país) hasta las 22:00 horas del día de hoy.

Estos son los engomados que no circularán según los días la semana

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Es posible que puedas llegar a tener una emergencia que te orille a utilizar el auto a lo largo de la jornada de este sábado, pero ten cuidado, puesto en caso de ir en contra de la ley podrías hacerte acreedor a una multa de entre 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Si se toma en cuenta que cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos, la infracción por circular el día de hoy podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

¿En dónde se aplica el programa Hoy No Circula este sábado 14 de octubre?

Este programa aplica para toda la Megalópolis de la República Mexicana, lo que significa que todas las alcaldías de la CDMX, al igual que los 18 municipios del Estado de México y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala tendrán que obedecer con dicha norma. En el caso de la entidad mexiquense, se aplicará desde el municipio de Atizapán de Zaragoza hasta el Valle de Chalco.

Fuentes. Tribuna