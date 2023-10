Los mejores MEMES del Eclipse Solar en México; El cielo nublado juega mala pasada en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El eclipse solar anular es un fenómeno astronómico esperado por miles de personas en México y millones en el mundo; sin embargo, en ciertas colonias de entidades mexicanas el clima jugó una mala pasada a la hora de observar este evento único, es por eso que en redes sociales surgieron decenas de memes para los desafortunados que no pudieron observar este fenómeno debido al cielo nublado.

Muchas personas salieron esta mañana con la intención de sacar sus cámaras y artefactos fabricados para observar el eclipse solar anular; sin embargo, a la hora de voltear a ver el cielo se dieron cuenta que estaba plagado de nubes, razón por la cual no pudieron observar este fenómeno único. Muchas publicaciones se hicieron virales en redes sociales debido a esta desafortunada suerte a la hora de presenciar este fenómeno natural.

MEMES del Eclipse solar en México, foto: Especial

Muchos otros internautas decidieron pensar en su artista favorito a la hora de observar el eclipse solar anular, es por eso que entre sus objetos guardados pudieron encontrar binoculares de Justin Bieber, los cuales podrían ayudarles a observar el fenómeno natural; sin embargo, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no es recomendable utilizar este tipo de objetos para observar el cielo ya que podría causar graves afectaciones a la vista.

MEMES del Eclipse Solar en México, foto: Especial

Fue precisamente lo anterior lo que retomaron los internautas en redes sociales, quienes de inmediato llenaron diversas plataformas con chistes aludiendo al hecho de observar directamente al sol, en el cual presentaron imágenes con personas ciegas donde Los Simpson fueron los protagonistas. Asimismo, muchos otros recordaron que las culturas prehispánicas realizaban sacrificios cuando se presentaban estos fenómenos.

Asimismo, otros no soportaron las ganas de voltear a ver el cielo para observar el eclipse, pero sus ojos fueron los menos beneficiados y con graciosas imágenes compartieron este momento. Incluso, muchos otros se acordaron de caricaturas como Bob Esponja en escenas donde los peces se quedan ciegos por voltear a ver de manera directa al cielo. No cabe duda que el humor mexicano es indescriptible y no falta nunca.

El punto más alto del eclipse solar será alrededor de las 12:00 horas de este 14 de octubre, las autoridades recomiendan a la población no voltear a ver el cielo de manera directa, ya que esto podría ocasionar daños irreversibles a la vista; sin embargo, la población mexicana toma todo de la manera más graciosa posible y los memes durante este eclipse solar anular no pudieron faltar.

