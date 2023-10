¿Vuelve el horario de invierno? Teléfonos amanecen con la hora adelantada y causan pánico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imagina que el día de hoy debes entrar a trabajar a las 7:00 de la mañana, por lo que te vas a dormir con la confianza de que a la mañana siguiente todo saldrá bien. Dado a que tu reloj biológico ya está acostumbrado a despertar a la misma hora todos los días, te adelantas a la alarma, la cual apagas sin siquiera mirar el reloj; te levantas, te bañas, desayunas, ¡en fin! Haces todo tu ritual matinal.

Resulta ser que, justo antes de salir decides, por primera vez en el día, observar el reloj para anticiparte al tráfico de la ciudad; es entonces que tu corazón da un vuelco, puesto es una hora más tarde de lo esperado, por lo que tomas tus cosas y sales de tu hogar como 'alma que lleva el diablo'... el problema es que notas que todo a tu alrededor continúa oscuro, lo cual es de extrañarse, porque sabes perfectamente que ya deberían vislumbrarse los primeros rayos del sol, esto a pesar de que durante la mañana de hoy, sábado 14 de octubre, habrá un eclipse solar.

Miras nuevamente tu celular y verificas que, en efecto, ya van a dar las 7:00 horas, por lo que empiezas a pensar que, quizás, tu teléfono te está jugando una mala broma, así que decides preguntarle a una señora que convenientemente va caminando junto a ti, a quien sin querer asustas porque piensa que la quieres asaltar, debido a que nota que observas su reloj, el cual, afortunadamente es reloj análogo. Luego de la mala impresión inicial, ella te indica que faltan 10 minutos para las 6:00, lo que significa que, aunque vas algo apretado de tiempo, no llegarás tarde a tu trabajo, pero entonces... ¿qué pasó?

¿Por qué los relojes se adelantaron una hora?

Aunque parezca una mala broma del destino, la realidad es que tanto tú, como muchos mexicanos fueron víctimas del antiguo horario de invierno, el cual debía ocurrir para este sábado, 14 de octubre. Como algunos recordarán, hasta hace 1 año, la mayoría de estados de México manejaban dos horarios distintos: el de invierno y el de verano; pero esto dejó de ser así, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador metió una iniciativa para que se dejase de hacer, puesto no se ahorraba luz y mucha gente se quejaba por las alteraciones de sueño que sufrían una vez al año.

Si bien, todos los mexicanos son conscientes de que el horario ya no se cambia, la realidad es que esto no es lo mismo para los celulares, debido a que incluyen una configuración de la zona horaria predeterminada que, al parecer, aún no ha sido modificada, por lo que este tipo de eventos continúan ocurriendo pese a que ya pasó casi 1 año desde la última vez que se registró el último cambio de horario.

Como era de esperarse, el tema se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales, donde las personas comenzaron a lanzar memes relacionados a la tremenda jugarreta que sus celulares les hicieron durante la mañana de hoy; incluso hubo quienes aseguraron que el 'cambio de horario' les habría robado una hora de sueño, tal y como se vivía en la época de verano, cuando se atrasaba el reloj.

Fuentes: Tribuna