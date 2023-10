¿Adiós a los automóviles en el Zócalo de CDMX? Gobierno habilita página de consulta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas más populares de la capital de la República Mexicana, el primer cuadro de la CDMX se caracteriza por la belleza del paisaje urbano, compuesto por edificios de la época colonial; sin embargo, muchos se han quejado por la cantidad de vehículos que se encuentran en la zona, razón por la cual las autoridades capitalinas ya tomaron cartas en el asunto.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó la página web (https://caminatuzocalo.cdmx.gob.mx/) para que la ciudadanía pueda emitir sus opiniones a favor o en contra de la peatonalización del Zócalo capitalino, con lo cual se acabaría con la presencia de vehículos motores en el primer cuadro de la capital. Asimismo, los ciudadanos podrán proponer la manera en que se realizaría la peatonalización del Zócalo de la CDMX, para ello tendrán hasta el próximo 16 de noviembre.

De acuerdo con lo mencionado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, el objetivo de la plataforma y la propuesta es buscar que se aproveche de mejor manera el espacio, lo anterior a través de la participación ciudadana, la cual decidirá el futuro de la movilidad en este icónico sitio de la CDMX. Asimismo, el mandatario capitalino destacó el valor de la opinión de la población en esta decisión.

Zócalo de la CDMX dice adiós a los autos, foto: Especial

“Queremos conocer los puntos de vista que hay, qué opina la gente, qué opina la ciudadanía. Hemos visto en medios de comunicación que las opiniones son muy favorables a la peatonalización del Zócalo; no obstante, de forma institucional vamos a abrir una página para recoger propuestas y opiniones sobre la peatonalización del Zócalo, que la gente pueda decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo; si está de acuerdo con qué características, con qué características sí, con qué características no, en fin”, comentó.

Por otro lado, afirmó que el ejercicio no se trata de una votación, sino de una manera de recolectar opiniones y propuestas de la ciudadanía para encontrar la mejor manera de peatonalizar el Zócalo capitalino y no todo el Centro Histórico. “Básicamente estamos planteando peatonalizar la avenida que circunda al Zócalo, no estamos hablando de peatonalizar todo el Centro Histórico, ese no es el planteamiento, esa es otra discusión, sino peatonalizar la calle que circunda al Zócalo de la Ciudad de México”, indicó Batres.

Finalmente, el subsecretario de Participación de la Secretaría de Movilidad, Salvador Medina, explicó los criterios de participación para las propuestas ciudadanas, las cuales deben garantizar el libre tránsito de peatones y otros vehículos no motorizados como bicicletas y patines. Asimismo, se deberá mantener el espacio sin fines de lucro y garantizar el carácter de espacio público multiusos.

Fuente: Tribuna