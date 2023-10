Así se aplicará el Hoy No Circula para este domingo 15 de octubre en la CDMX y el Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usualmente los domingos son días en los que las familias se reúnen y la gente gusta de movilizarse para disfrutar del aire libre, ya sea en el campo o para gozar de las distintas actividades que se realizan el séptimo día de la semana en la Ciudad de México, tal es el caso de exposiciones culturales, conciertos locales, bailes, entre otras muchas cosas, por lo que es natural que te preguntes si incluso este 15 de octubre se aplicará el Hoy No Circula, pero a continuación conocerás todos los detalles.

Afortunadamente para los amantes de las aventuras domingueras, durante la madrugada del día de hoy, la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de CAMegalópolis, informó que el programa Hoy No Circula no se aplicará, lo que significa que todos los automóviles podrán circular libremente en áreas de la Ciudad de México y en el Estado de México, por lo que no deberías tener ningún tipo de restricción hasta el próximo lunes, 16 de octubre.

¿Qué autos no podrán circular a lo largo de la semana?

Recuerda que dicha ley únicamente es aplicable de lunes a sábado, por lo que para el día de mañana los autos con engomado amarillo y placas 5 y 6, así como con hologramas 1y 2 no podrán circular; mientras que los martes la restricción aplicará para los engomado rosa 7 y 8 con holograma 1 y 2; los miércoles aplicaría para los autos con engomado rojo y placa 3 y 4, así como con holograma 1 y 2; los jueves sería para las placas 1 y 2 y holograma 1 y 2; y el viernes para el engomado azul, placa 9 y 0 y holograma 1 y 2, así como aquellos que cuenten con permisos.

Cabe señalar que esta ley no aplica para los carros con holograma 00 y 0, al igual que para los vehículos eléctricos e híbridos, esto es debido a que dichos carros cuentan con tecnología que no depende del uso de un motor de combustión interna para que puedan circular, lo que ayuda a disminuir los altos niveles de contaminantes que afectan a la atmosfera de la Ciudad de México y zonas cercanas.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó anteriormente, este programa no aplica solamente para las alcaldías de la Ciudad de México, ya que, también está vigente en todos los municipios de la entidad mexiquense, los cuales incluye: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿ En qué horarios aplica el Hoy No Circula?

Aunque podría ser vista como una ley engorrosa que no te permite utilizar tu carro un día a la semana, la realidad es que no dura para siempre, es más, ni siquiera está vigente durante 24 horas. De acuerdo con algunos informes, esta norma comienza a aplicarse de las 5:00 y concluye hasta las 22:00 horas del mismo día, por lo que podrás utilizar tu auto hasta las 4:00 horas o después de las 23:00.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

En caso de que se te presente alguna emergencia que te lleve a utilizar tu auto en el horario anteriormente señalado, podrías hacer acreedor a una multa, lo cual podría afectar a tu bolsillo y tus gastos de la semana. Según algunos informes, la infracción podría equivaler a 20 o 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que podrías llegar a gastar entre 2 mil 74 pesos hasta 3 mil 112.

Fuentes: Tribuna