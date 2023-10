¿Qué es el acrilonitrilo? Material tóxico robado en Jalisco con alerta a ocho Estados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un alerta para los Estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Colima, por el robo de un tractocamión Kenworth, modelo 2021, con placas 76AR6S, el cual llevaba un tanque tipo EXA, modelo 2021, de acero inoxidable con chasis rojo que transportaba 30.5 toneladas de acrilonitrilo.

La unidad fue robada el día 10 de octubre del presente año, aproximadamente a las 22:00 horas (centro) en la caseta federal de Jalostotitlán de la Autopista 80D, a la altura del municipio de Jalostotitlán, Jalisco. La Guardia Nacional Carreteras realiza recorridos por caminos y se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad. Asimismo, se notificó a las Unidades de Protección Civil de los Estados mencionados.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Jalisco alertó a sus 125 municipios. A través de medios de comunicación y redes sociales se difundió las características del carro tanque y tractocamión, así como de los números telefónicos de emergencia para reportarlo. Los Servicios de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Cuerpos de Bomberos, se encuentran preparados para atender cualquier contingencia potencial que pudiera darse por la fuga del producto tóxico.

Protección Civil de Jalisco solicitó a la ciudadanía que en caso de localizar el tanque EXA no lo manipule, se aleje de inmediato del mismo y dé aviso a las autoridades. Asimismo, notificar el hallazgo al número de emergencias 911 o al 33 3675 3060 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco o 33 1057 8580 de la empresa Transportes Americanos (TA).

Efectos del acrilonitrilo en la salud

El acrilonitrilo es un liquidado incoloro, con un ligero olor dulce y acre, que se disuelve fácilmente con el agua, asimismo, es explosivo e inflamable. Su inhalación provoca irritación del tracto respiratorio y afectaciones al sistema nervioso central, tales como cefalea, insomnio, nausea y fatiga; efectos sobre el tracto gastrointestinal, tales como vómito y diarrea; efectos sobre el hígado: problemas respiratorios, pérdida de la conciencia, convulsiones, muerte.

Su ingestión provoca Irritación de boca, garganta y tracto gastrointestinal; efectos sobre el sistema nervioso central, problemas respiratorios, pérdida de la conciencia: convulsiones, muerte. Al tener contacto con los ojos provoca lesiones oculares graves e irritación. Al contacto con la piel provocará irritación por liquido (ampollas, quemaduras), el compuesto puede entrar al organismo a través de la piel. Por último, como efecto crónico puede producir cáncer.

Primero auxilios

En caso de que halla contacto ocular enjuague inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 20 minutos, levantando en forma periódica los parpados superiores en inferiores. Contacto Dérmico: Traslade a la víctima a la regadera más cercana, retire la ropa de las áreas afectadas tan rápido como sea posible, para prevenir intoxicación por los vapores que puedan producirse. Lave el área con agua y jabón. Seque cuidadosamente con una gasa estéril. Si la piel está inflamada y causa dolor, cúbrala con una manta y traslade a la víctima al hospital.

Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno medicinal. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial (evitar el método boca a boca). Buscar atención medica inmediatamente. Ingestión: Induzca al vómito, dé la víctima un vaso grande de agua con 1 por ciento de tiosulfato de sodio

Peligro de incendio

La sustancia es un líquido altamente inflamable: se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire. En un incendio, pueden liberarse gases y vapores tóxicos tales como cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Para extinguir las llamas hay que utilizar rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. No usar chorro directo de agua, puesto que se puede esparcir y extender el fuego.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Puede polimerizar explosivamente cuando se calienta o está involucrada en un incendio. El contacto con oxidantes fuertes, en especial bromo, ácidos y bases fuertes, así como nitrato de plata puede provocar incendio y explosión.

Fugas accidentales

Si se produce una fuga de acrilonitrilo hay que restringir el acceso de personal innecesario y/o no protegido. Ventilar el área. Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego. Eliminar todas las fuentes de ignición. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. No tocar el material. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. Absorber con tierra, arena u otro material nocombustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior.

Fuente: Tribuna y CNPC