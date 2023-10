Senador Gustavo Madero manda fuerte mensaje a Xóchitl Gálvez: "No es una repartición de fichas"

Ciudad de México.- Hace casi 5 años, en México se vivió un fenómeno a gran escala, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país para votar por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien logró hacerse con la silla presidencial después de tres intentos para llegar a la Palacio de Gobierno. Durante casi 18 años, el político tabasqueño estuvo recorriendo la República, lo que generó cierta confianza en el país.

A partir de la llegada de Andrés Manuel se registró una clara división en el escenario político entre Movimiento de Regeneración Nacional y la oposición, la cual está compuesta principalmente por el PRI, PAN y PRD. Asimismo, la propia ciudadanía se encuentra un tanto dividida, ya que, para mucha gente, la llegada de López Obrador al poder no fue lo que se esperaba, sobretodo por el evidente incremento en cuestiones de inseguridad en todo el país.

Es bajo este contexto que algunos nombres han comenzado a figurar para convertirse en candidatos por la presidencia de México para el próximo 2024, entre ellos se encuentra Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de Frente Amplio por México, quien ya comenzó a recibir algunas críticas por el sector político, entre ellos se puede mencionar al senador Gustavo Madero, quien recientemente brindó una entrevista para el periódico el Milenio.

Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial de Frente Amplio por México

Fue en el mencionado medio de circulación nacional, donde el legislador del Grupo Plural habló sobre el "momento delicado" en el que se encuentra no solo el país sino también la figura de la oposición en México, quienes de alguna manera se han mantenido en medio de una pelea en contra de Morena y López Obrador desde que éste último comenzó con su presidencia hace prácticamente un lustro.

"Estamos en un momento delicado, porque el tema es que no se pierda lo que ha logrado hasta ahorita: la potencia disruptiva y en eso quiero ser el vigilante, tutor, de esa esencia, que el Frente Amplio por México la 'A' de Amplio, no se haga de angosto, que no se desdibuje la participación de la ciudadanía, que los partidos se la crean y digan 'ya vamos a lo que sigue a repartir posiciones' y a abandonar la mancuerna potente que es la ciudadanía."