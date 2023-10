Dia Internacional de la No Violencia: ¿Por qué se conmemora el 2 de octubre? Origen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2 de octubre no solo se conmemora la matanza de Tlatelolco, sino que también es el Día Internacional de la No Violencia, se trata de una fecha para la reflexión sobre el poder de las armas y los conflictos en la humanidad. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el origen de esta conmemoración, es por ello que ahora se presentan todos los detalles de esta efeméride a nivel mundial.

El Día Internacional de la No Violencia es una ocasión para difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de no violencia y el deseo de "asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Esta fecha la estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General, de 15 de junio de 2007.

Día Internacional de la No Violencia, foto: Especial

Se eligió el 2 de octubre, debido a que es el día de nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. La resolución es un reflejo del respeto universal por Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Mahatma Gandhi afirmó que: "la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre".

Sin embargo, muchos se preguntan sobre el significado de la no violencia, esto se trata de rechazar el uso de la violencia física para lograr diferentes cambios sociales o políticos, esta forma de lucha fue adoptada por diferentes poblaciones en el mundo, quienes a través de la paz encontraron una manera de manifestarse.

La No Violencia muchas veces se utiliza como sinónimo de pacifismo. Sin embargo, el término de la no violencia ha sido adoptado por movimientos para el cambio social, los cuales no se enfocan en la oposición a la guerra. Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.

En este día se recuerda el legado de Gandhi, se trata de una gran ocasión para diseminar su mensaje. La teoría detrás de sus acciones, era que "los medios justos conducen a fines justos"; es decir, es irracional intentar utilizar la violencia para lograr una sociedad pacífica. Creía que los indios no debían utilizar la violencia ni el odio en su lucha por liberarse del colonialismo.

Fuente: Tribuna, ONU