Suman 10 muertos tras colapso de Iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas: VIDEO

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Durante una misa en la Iglesia de Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde habían decenas de fieles católicos, se presentó un siniestro: el techo colapsó y sepultó a los presentes. Los primeros reportes recaudados por TRIBUNA señalaron que el número de víctimas mortales era de siete, no obstante, horas después se confirmó que 10 personas murieron en este incidente y que decenas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el colapso de la Iglesia de Santa Cruz en el Noreste de la República Mexicana, ocurrido el domingo 1 de octubre del 2023, dejó al menos 10 muertos, de los cuales dos serían menores de edad. También se detalla que al menos 40 personas más resultaron heridas, de las cuales diez requirieron atención médica en nosocomios, debido a la severidad de sus lesiones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Colapsa iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas; confirman 10 muertos. Foto: Twitter

Luego de que se reportara el accidente, se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Ciudad Madero, así como de la Estatal de Tamaulipas. También llegaron a la escena elementos de Protección Civil, paramédicos y civiles que se organizaron para quitar escombros, pues en un inicio se dijo que habían 60 personas presentes en misa cuando ocurrió el colapso y que al menos 30 estaban sepultadas. Las labores de rescate duraron horas.

Cabe mencionar que la mañana de este lunes 2 de octubre, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, expresó su pésame por el accidente y confirmó el número de decesos (10); además, apuntó que no se habían reportado riesgos o daños en la Iglesia de Santa Cruz, donde ocurrió el siniestro. No obstante, aseguró que un accidente como este no volverá a ocurrir en su comunidad y que hoy el municipio está de luto.

El Gobierno Municipal de Ciudad Madero informó que este lunes siguen en la zona elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y del Ejército mexicano, pues se están quitando restos del colapso. En tanto, el alcalde Adrián Oseguera dijo que, de momento, no se necesitan apoyos del Gobierno Federal o Estatal por este siniestro, y que ya no hay reporte de desaparecidos.

Fuente: Tribuna