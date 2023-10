Alcaldesa de Tlalpan acusa a Omar García Harfuch y su equipo de golpear a trabajadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una brigada de trabajadores de la alcaldía Tlalpan fueron golpeados durante las primeras horas de este sábado, ante ello, la titular de la demarcación, Alfa González, acusó a presuntos integrantes del equipo de Omar García Harfuch, contendiente por la candidatura a la jefatura de Gobierno por Morena, de estar involucrado en la agresión en contra del personal que estaba haciendo difusión de su segundo informe de gobierno.

En ese sentido, la funcionaria capitalina señaló que el ataque a golpes ocurrió la mañana de este 21 de octubre. Alfa González decidió no entrar en detalles sobre lo sucedido; sin embargo, mencionó la relación de los responsables de este acto con García Harfuch, está comprobada. “Nuestros compañeros se encontraban realizando la difusión del 2o Informe de Labores de la Alcaldía, cuando fueron atacados directamente por un grupo de personas encabezadas por personas plenamente identificadas con dichos aspirantes a cargos”, explicó.

Omar García Harfuch no fue el único mencionado en el caso, ya que la alcaldesa en Tlalpan aseguró que entre los golpeadores también había personas ligadas a Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Por estos hechos, aseguró, se presentará la denuncia correspondiente. Asimismo, pidió la intervención de Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, aspirante de Morena a CDMX, foto: especial

También le solicitó a Ernestina Godoy, fiscal general de la CDMX, intervenir para capturar a los responsables, “Pido al Jefe de Gobierno @martibatres, su inmediata intervención para que estas conductas sean sancionadas y no vuelvan a repetirse. Y pido también a la Fiscal General @ErnestinaGodoy_ una investigación que no encubra a los autores de estos hechos lamentables.”, escribió en redes sociales.

“Presentaremos la denuncia correspondiente por las agresiones y lesiones sufridas por nuestros compañeros, para que los autores materiales e intelectuales de estos hechos no queden impunes”, escribió en redes sociales.

Por otro lado, habló sobre el proceso de Morena en el que participa García Harfuch, dijo que no intervendrá y exigió al gobierno capitalino no hacer promoción de prácticas de este tipo. Además, mencionó que las agresiones a su equipo registradas este sábado no frenarán la difusión de los resultados de su administración, “Estos no son tiempos de deteriorar aún más la convivencia democrática. No lo será de nuestra parte. Por lo que es responsabilidad de todos los actores políticos cuidar el nivel y la convivencia política y social”, concluyó.

Fuente: Tribuna