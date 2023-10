Tráfico en CDMX: Trabajadores del Poder Judicial realizarán bloqueos este 21 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caos y el tráfico en CDMX no se detienen, lo anterior por las marchas, bloqueos y movilizaciones que se esperan para este sábado 21 de octubre, sobre todo en la zona centro de la capital. La primera de ellas será encabezada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), quienes se reúnen desde las 08:00 horas en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diferentes locaciones.

La primera concentración es en Av. José María Pino Suarez No. 2, Col. Centro Histórico, la segunda en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y la tercera en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La demanda es la misma que han denunciado desde hace semanas.

Se trata de una movilización en contra de la iniciativa del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que busca recortar el presupuesto 2024 y tomar recursos de 13 fideicomisos, lo que afectaría sus prestaciones. En la concentración habrá representantes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRSTPJF), Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., Cerrando Filas y Chalecos Mx A.C.

Tráfico en CDMX, Marchas y bloqueos hoy 21 de octubre, foto: Especial

Por otro lado, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas, para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cánnabis.

Finalmente, también en la alcaldía Cuauhtémoc el grupo Mexicanos en Solidaridad con el Pueblo Palestino se reunirán en punto de las 12:00 horas en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc realizarán el mitin “De México a Palestina”, para exigir un alto a la guerra sionista de exterminio y en apoyo a la lucha contra el estado apartheid de Israel. En el movimiento habrá representantes del Colectivo “La Rabia”.

