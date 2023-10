Huracán 'Otis': AMLO niega que Sedena llegara tarde a Guerrero y fuera causa de saqueos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del paso del huracán 'Otis' en Guerrero, comenzaron a circular imágenes en redes sociales que mostraban a decenas de personas saquear centros comerciales en la zona costera de Acapulco, donde el ciclón causó más daños. Ante esto, mencionaron que estos robos ocurrieron por el retraso de la llegada de las Fuerzas Armadas en la región. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó tal reporte.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 27 de octubre del 2023, el mandatario López Obrador negó que las Fuerzas Armadas hayan llegado tarde a brindar auxilio a la zona de Acapulco que más afectada se vio por el paso de 'Otis'. El presidente agregó había sido una situación de emergencia, desorden, caos, incertidumbre, miedo; no obstante, no agregó nada sobre los robos documentados en redes sociales.

No, [las Fuerzas Armadas no llegaron tarde] había una situación de emergencia, de desorden, de caos, de mucha incertidumbre miedo, todo esto que sucede cuando hay una tragedia de estas dimensiones, fue muy fuerte el impacto del huracán la verdad", expresó AMLO ante la prensa en Palacio Nacional.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño agregó que él "tenía mucha preocupación, no por los daños materiales, sino por las vidas, pero materiales de una u otra forma se resuelve, pero las vidas humanas, cómo se recuperan", apuntó sobre el paso de 'Otis', huracán de categoría cinco que golpeó el Puerto de Acapulco y otras regiones de Guerrero el pasado martes 25 de octubre del 2023. Cabe mencionar que el presidente AMLO no estableció una fecha para "resanar" la zona, pero indicó que los trabajos no van a parar hasta lograrlo.

Asimismo, mencionó el día de ayer, miércoles 26 de octubre del 2023, que los trabajos continuarán y que el Gobierno Federal no dejará de dar dinero para estas situaciones de emergencia. Por otra parte, a la fecha de publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGE) no ha comentado si hay detenidos por los robos a tiendas. Ahorita las atenciones están en socorrer a los damnificados.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'