Tras traicionar a 'El Chapo', 'El Mini Lic' expone oscuros secretos de Iván Archivaldo Guzmán

Ciudad de México.- Dámaso López Serrano 'El Mini Lic' dio una reveladora entrevista a la periodista Anabel Hernández, en la cual aprovechó para exponer todo lo que sabía sobre el Cártel de Sinaloa y sobre el joven grupo delictivo conocido como 'Los Chapitos'. Una de las confesiones más impactantes que hizo este exmiembro del narco fue exponer a Iván Archivaldo Guzmán, asegurando que él era el peor de todos los hijos de 'El Chapo' Guzmán.

Como se sabe, 'El Mini Lic' fue uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, hasta que en 2017, luego de la extradición de su padrino Guzmán Loera, decidió emprender una guerra en contra de 'Los Chapitos'. Al notar que no podía ganarle a los herederos del capo mexicano más conocido de la historia, Damaso decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos, con quienes llegó a un acuerdo y terminó delatando a 125 miembros del cartel.

Tras la hazaña, ahora el hijo de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado vuelve a aparecer en los titulares de la prensa al exponer de forma pública todo lo que sabe de los hijos de 'El Chapo'. Sobre Iván Archivaldo, 'El Mini Lic' afirmó que era un ser malo al que no le importaba ni su propia familia: "Él en su ser es malo, cuando lo conoces bien te das cuenta que no le interesa nada y no le importa nada ni nadie con tal de que él esté bien".

Dámaso también expuso que Guzmán Salazar no quería a sus hermanos menores debido a que les tenía resentimiento porque la padre de ellos, Griselda López, lo trataba mal: "Yo antes del 2010 lo escuché hablar mal de Ovidio y de Joaquín, decía 'esos pendejos no cuentan'". Siguiendo con Archivaldo, el entrevistado contó que el hijo de 'El Chapo' era una persona alegre durante su juventud, pero con el tiempo se convirtió en una pesadilla.

Tras haber tenido un accidente de auto en Culiacán, que casi le cuesta la amputación de una pierna, en 2004 el líder de 'Los Chapitos' asesinó a una joven canadiense y a su acompañante mexicano luego de que se negara a estar con él en un bar de Zapopan. Tras cometer este delito, Archivaldo fue ingresado a un penal de máxima seguridad en Estado de México, donde habría pasado cada noche llorando.

"Mucho sufrimiento, tengo amigos que estuvieron con él y decían que no pasó una noche sin llorar… sollozando en la noche. Y fue mucho sufrimiento porque Iván tenía mucho miedo". Además Dámaso López Serrano confesó que el hijo de Guzmán Loera era un hombre violento con las mujeres: "Me tocó algunas veces ver que golpeaba a una que otra mujer. Las que considera completamente de su propiedad sí las trata muy severo, es muy como si fueran un objeto de su propiedad", expuso 'El Mini Lic'.

