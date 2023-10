Violencia de género en México alcanza cifras récord; Gobierno, sin medidas preventivas

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La violencia de género no tiene fin en México. Durante este Gobierno las cifras se han disparado y no existen políticas públicas claras y contundentes contra tal flagelo. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los análisis de organizaciones civiles, la incidencia de los delitos de violencia de género alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico con 634 investigaciones a nivel nacional, un promedio de 21 casos diarios.

Así, 2023 suma (sin contar octubre) 5 mil 13 casos de esto delitos, siendo el Estado de México (Edomex) (264 delitos), Veracruz (201), Querétaro (134) y Guerrero (33) las entidades que concentraron la mayor incidencia de violencia de género en el mes. De hecho, estas entidades concentran la mayor parte de la incidencia en el año, pero aún así, de acuerdo con la investigación de México Evalúa, la violencia de género se distribuye por todo el territorio.

Violencia de género en México alcanza cifras récord. Foto: Internet

Las cifras de este año representan un escandaloso 22.5% más que las del año pasado, considerado ya de por sí hiper violento. En el caso de la tendencia nacional del delito de violación, el informe indica que en septiembre hubo un aumento del 1.3% respecto a junio, y de enero a septiembre se acumulan un total de 17 mil delitos, de los cuales el 40% de la incidencia se focaliza en el Estado de México (2,566), la ciudad de México (2,088), Nuevo León (1,270) y Chihuahua, con mil 105 investigaciones.

Uno de los delitos con mayor alza es el de lesiones dolosas, cuyo repunte alcanzó el 12% ya pone sus cifras en 53 mil 20 víctimas, equivalentes al 37.7 por ciento del total. La extorsión, por su parte, tiene registradas 364 víctimas en un solo mes, por lo que más de una decena de mujeres cae cotidianamente en este delito. Preocupante es que la corrupción de menores creció 7.5%, llegando ya a las 1404 víctimas en los primeros meses del año, rebasando con claridad los años anteriores.

De acuerdo con la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres: “la violencia contra las mujeres no disminuye, por eso es que las cifras no paran, cada vez corremos más riesgos y estamos en mayor peligro en este país. Si no alzamos la voz esto seguirá pasando”, expuso Angie Contreras, vocera de la asociación civil.

Asesinadas

El mes pasado las autoridades contabilizaron cincuenta feminicidios en el país, lo que dejó la cifra anual en 625 asesinatos de mujeres por razones de género, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El Estado de México encabeza las cifras con 72 casos, seguido de Nuevo León con 54 y Ciudad de México junto con Veracruz con 40 casos respectivamente. Mientras que en muertes por cada 100 mil mujeres Colima encabeza la estadística con 3.40 casos, seguido de Morelos con 3.32, y Campeche con 2.64.

Discriminadas

Por si la violencia de género y los feminicidios fuera poca cosa a la cual enfrentarse, las mujeres también tienen ante si el reto de evitar la discriminación. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país está entre los peor calificados en asuntos de igualdad de género y discriminación. Al presentar el Índice de Instituciones Sociales y Género 2023 (Sigi, por sus siglas en inglés), un total de 85 países de 140 cuentan con bajos índices de discriminación de género; sin embargo, 40 por ciento de niñas y mujeres viven en naciones donde los niveles de discriminación son altos o muy altos y en ellos se encuentra México.

Según el documento, la discriminación en contra de las niñas y mujeres es mayor en el hogar, toda vez que el sexo femenino pasa 2.6 veces más tiempo que los hombres en la ejecución de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.

Fuente: Tribuna