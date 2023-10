AMLO justifica rapiña en Acapulco por "emergencia"; policía denuncia robo de juguetes y cerveza

Acapulco, Guerrero.- El pasado miércoles, 25 de octubre, el huracán categoría 5, 'Otis', tocó el puerto de Guerrero, donde causó grandes estragos, dejando a cientos de damnificados y a turistas varados. Si bien, se trataba de una situación de emergencia, los saqueos a diversos comercios no tardaron en manifestarse, un ejemplo de ello fue expuesto hace unos días por el medio Proceso, en el que narraron que personas de la comunidad de Las Casitas habrían robado cosas de comercios por "necesidad".

Según lo dicho por el mencionado medio, algunas personas llegaron a molestarse con la prensa debido a que consideraban que era "mala onda" tomar fotos a gente que está sacando cosas, como es el caso de despensa, papelería o incluso muebles como mesas y sillas giratorias: "Es injusto que ya son dos días y el gobierno no se ha venido a parar, Abelina… (López Rodríguez, la alcaldesa postulada por Morena). El gobierno ahora dice que supuestamente está para el pueblo, ¿y dónde está? No han venido."

El pasado viernes, 27 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su tradicional conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno sobre los diversos saqueos que se han manifestado en Guerrero, a lo que el mandatario justificó que la gente tuvo que recurrir a dichas prácticas por la situación de "emergencia", pero destacó que la Guardia Nacional ya se encontraba en la mencionada entidad para reducir los robos.

Pese a la presencia de retenes, gente en Guerrero continúa con saqueos

Sin embargo, según una investigación realizada por el medio Milenio, los saqueos continúan en las inmediaciones de Guerrero, esto pese a la presencia de retenes y es que, parece ser que están permitiendo que la gente se lleve cosas que serían consideradas como objetos de primera necesidad, como es el caso de despensa, esto según declaraciones de una fuente de la Unidad de Fuerzas Especiales en Chilpancingo.

"No podemos permitir que lleven vinos, cerveza, alcohol y aquí las personas llevan hasta electrodomésticos, esto no es un artículo de primera necesidad. Llevaban hasta un extinguidor, cosa que es más probable que lo ocupe un bombero. Todo artículo de primera necesidad está permitido, pero ya alcohol... no lo necesitamos ahorita."