Huracán 'Otis': AMLO reitera promesa de levantar Acapulco; "¡me canso, ganso!", dice

Ciudad de México.- El Puerto de Acapulco es una de las zonas turísticas más importantes de México; sin embargo, ahora se encuentra destrozada tras del paso del huracán 'Otis', el cual tocó tierra con la fuerza de un ciclón categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Ante esto, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió levantar esas playas y zonas culturales.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 30 de octubre del 2023, realizada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reiteró su compromiso para poner de pie al Puerto de Acapulco, uno de los puntos turísticos más importantes de México y que hoy está devastado, debido al paso del huracán 'Otis', el cual ha dejado un saldo de 45 muertos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El huracán 'Otis' cobró la vida de 45 personas. Foto: Conagua

En su intervención, el mandatario tabasqueño declaró que tanto los mexicanos como el Gobierno de México "sabemos trabajar para hacer las cosas bien y rápido" y que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de funcionarios "muy responsables", el sector hotelero en Acapulco se recuperará “lo más pronto posible". Cabe apuntar que este lunes López Obrador, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y más dependencias se reunirán para atender esta situación.

En esta misma intervención, AMLO aseguró que se podrá 'levantar' Acapulco en poco tiempo, y puso de ejemplo la construcción del Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles' (AIFA), el cual quedó listo en dos años.

¿Qué no hicimos el Aeropuerto 'Felipe Ángeles' en dos años? Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro! [...] Decir que vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso, ganso! ¡Ya, ya!", declaró el mandatario López Obrador.