Declaran culpable a Azahara 'N' por el homicidio de Norma Lizbeth en Teotihuacán

Teotihuacán, Estado de Mëxico.- En marzo de este año, Azahara Aylín “N” fue detenida después de golpear con una piedra a su compañera de colegio llamada Norma Lizbeth, evento que provocó la muerte de la pequeña. Ahora, un juez en Zinacantepec, Estado de México, declaró culpable de homicidio a la adolescente de 14 años, quien se encuentra recluida actualmente en el centro para jóvenes Quinta del Bosque, lugar donde son internados los menores de edad que cometen delitos.

El abogado de la familia de Norma Lizbeth, Jesús Barajas, destacó que con las pruebas que presentaron y las del Ministerio Público, acreditaron la responsabilidad penal de homicidio calificado, con la agravante de haberse cometido contra una mujer y siendo una menor de edad. Por su parte, Francisca Pérez, madre de Norma Lizbeth, confesó tras la audiencia de este martes, que por fin consiguió la justicia que buscaba después de que los sueños de su hija se vieran truncados debido a la agresión que sufrió por parte de su compañera el pasado 21 de febrero.

Ambas jóvenes eran estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial 518 Anexa Normal de San Juan Teotihuacán en el Estado de México y el caso se viralizó debido a que la agresión fue grabada y publicada en redes sociales y medios de comunicación. En la grabación, no solo puede observarse a la hoy detenida golpeando en repetidas ocasiones a Lizbeth, sino a un grupo de compañeros alentando la violencia.

Homicidio de Norma Lizbeth en Teotihuacán, foto. especial

Sin embargo, fue días después que la agredida comenzó a tener complicaciones y falleció por traumatismo craneoencefálico el 13 de marzo. Cinco días tras la muerte de Norma, Azahara y su madre fueron detenidas después de que surgieran rumores donde se decía que ambas trataban de escapar del país.

Cabe destacar que la estudiante era víctima de bullying, de acuerdo con su madre, debido a ser una niña estudiosa y sobre todo “ por su color de piel y porque tenía ‘cairelitos’, era bonita (...) mi hija siempre fue callada, yo le aconsejé que no fuera grosera, que cualquier cosa mejor le dijera a sus maestra”. Será el 8 de noviembre cuando sea dictada la sentencia contra la menor, la cual no podrá exceder los tres años, pues cuando cumpla 18 años no podrá ser trasladada a cualquier otra cárcel. Sin embargo, aún queda la posibilidad para la joven de promover un amparo o apelar en su favor.

