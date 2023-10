La revancha de Jaime Maussan: Alista segunda audiencia OVNI en Cámara de Diputados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después que Jaime Maussan causara revuelo con su visita al Congreso de México, el legislador de Morena Sergio Gutiérrez Luna anunció este miércoles que ya se planea una segunda audiencia pública para la "Regulación de Fenómenos Aéreos No Identificados" en la Cámara de Diputados. A través de Twitter, el servidor público compartió una foto con el famoso presentador del programa Tercer Milenio.

Además de asegurar que "habrá sorpresas", el morenista compartió una fotografía a lado del controversial periodista. "Echándome un taco con mi amigo Jaime Maussan", escribió Sergio Gutiérrez, quien gestionó la primera audiencia ovni en la Cámara de Diputados en donde el especialista en el tema exhibió restos de cuerpos "no humanos", mismos que generaron todo tipo de opiniones en las redes sociales.

Por su parte, Maussan afirmó que México se convertirá en un país vanguardista en el estudio del fenómeno ovni, así como en la regulación de los mismos. "México así se pondrá a la vanguardia mundial; no sólo respecto a los fenómenos anómalos no identificados, sí no también en la aceptación del fenómeno no humano", expresó en respuesta en su cuenta de Twitter.

Tras la primera audiencia, surgieron inconformidades por la oposición, analistas internacionales del tema quienes también acudieron a San Lázaro y del Ministerio de Cultura de Perú, entidad de donde son originarios los restos que mostró Jaime. Tras exponer la necesidad de la investigación de los ovnis, Maussan agradeció la iniciativa propuesta por el coordinador parlamentario Alejandro Armenta.

Jaime Maussan sacudió al mundo entero con la exhibición de cuerpos “no humanos” en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. A raíz de ello, el ufólogo ha enfrentado múltiples cuestionamientos por parte de la comunidad científica y de investigadores. Fue el pasado 12 de septiembre que el también periodista acudió a San Lázaro con supuestas evidencias alienígenas.

A pesar de que recibió el respaldo de decenas de entusiastas, otros más pusieron en duda los restos "no humanos" a falta de evidencia. No obstante, Maussan celebró que la audiencia haya la atención mundial: "Con la Audiencia Pública en el Congreso de México se ha ganado la atención del mundo para iniciar la conversación sobre evidencias biológicas de posible inteligencia no humana en la Tierra".

