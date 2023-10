VIDEO: Denuncian agresión con explosivo a niños durante partido de futbol en Hidalgo

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Por medio de una denuncia hecha en redes sociales, una mujer llamada Ruth García Cordero pide mayor conciencia por lo que ocurrió hace cerca de un mes en un partido de futbol infantil en Pachuca, Hidalgo. Y es que durante el juego una persona arrojó un cohete que explotó en medio de la cancha y frente a los menores de edad que participaban en el evento, memento que quedó grabado en video.

La mujer explica que "sigo sin creer que me hayan dicho que exagero, que no era para tanto, que así cómo se van a hacer fuertes esos niños. Pues lanzando cohetes a la cancha no. Esto se ha minimizado a un punto que no comprendo, tanto por la liga como por el equipo que lo lanzó. Que fue un accidente sí, pero así es como ocurren tragedias de las cuales después nos lamentamos todos los que pertenecemos al mundo del futbol".

Los hechos ocurrieron en la cancha City Fut, ubicada en el bulevar Nuevo Hidalgo 301-Lt 582, del fraccionamiento Puerta de Hierro, en Pachuca. Se enfrentaban dos equipos en la liga Sport Klemp de 6-7 años y presuntamente uno de los asistentes del equipo denominado Inter Hidalgo arrojó al aire un explosivo que se atoró en las redes de la cancha para caer en el campo. Al darse cuenta de esto algunos niños corrieron.

A través de redes sociales circulan un par de videos de este momento, en donde se puede observar cómo ocurre el estallido durante el partido de futbol infantil. La explosión provocó ataques de pánico y crisis nerviosas entre los niños. Al no existir seguridad las garantías necesarias para continuar con el juego y salvaguardar la integridad de los niños, los entrenadores retiraron a sus equipos.

De la misma manera, padres y familiares trataron de resguardarse y separarse de la porra contraria; sin embargo, el establecimiento carece de salidas de emergencia, para desalojar de manera ordenada, como lo marca el Reglamento de Protección Civil. Un grupo de padres de familia intentó establecer comunicación con el administrador; no obstante, este aseguró que se estaba exagerando.

¿No nos explicamos la violencia en los estadios de futbol? Pues es que aquí empieza el problema. En adultos que no se saben comportar, en adultos que proyectan sus frustraciones o pasiones en niños que solo van a jugar. Les arrebatamos lo que debería ser un lugar seguro para ellos en aras de la competencia, los violentamos porque asumimos que eso los hará más fuertes, les enseñamos a ser tramposos y agresivos desde los 6 (años). Lamentable", concluyó Ruth García.

Fuente: Tribuna