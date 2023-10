Marcelo Ebrard afirma que si AMLO estuviera en su lugar, también buscaría impugnar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exfuncionario del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón nuevamente es tema de conversación tras afirmar que si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuviera en su lugar también protestaría en contra de la autoridades del partido Morena, esto tras presuntas irregularidades en la selección de su candidato a la presidencia en 2024.

Y es que el excanciller se encuentra de gira por distintas partes del país promoviendo su Asociación Civil 'El Camino de México', y en esta ocasión le tocó a la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, donde estuvo dialogando con su gran grupo de simpatizantes así como afiliándolos a su movimiento, que hasta el momento no se ha convertido en partido, por lo que habría que esperar a más tiempo.

AMLO también protestaría, asegura Ebrard sobre irregularidades en Morena

Además, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, recordó que esta fuerza política tiene como plazo el mes de octubre para que resuelva su queja, por lo que afirma que confía en Morena para que reponga el proceso realizado a finales del mes de agosto e inicios de septiembre en el que Claudia Sheinbaum se llevó el triunfo con una gran diferencia, algo que no fue de su agrado por lo que decidió no acudir a los resultados.

Además, recalcó que “no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea por la candidatura a la Presidencia", esto luego de que le habían prometido una senaduría, a lo que él dijo que no quería premios de consolación, por lo que no acepta el triunfo de Claudia, al argumentar que hubo una notable cargada hacia ella, comenzando con los altos costos en publicidad.

Morena tiene que tomar una decisión, de si se va para acá, que es el camino del cinismo, o si, congruente con los estatutos de Morena y sus principios”, manifestó.

Además añadió que dichas encuestas solo fueron una simulación por parte de los guindas, quienes aparentemente ya tenían establecida a la ganadora antes del conteo, misma que según conocieron a la apertura del sobre con los resultados.

Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y la del pueblo nos trasciende”, manifestó.

Por último, arremetió en contra de quienes han solicitado su salida del partido, al asegurar que él jamás vio a algunos de sus colegas en Morena a inicios del 2000, cuando él apoyó a AMLO para que ganara en la Ciudad de México, así como que "nunca los vieron en mitin, no los vi en la marcha del desafuero".

Fuente: Tribuna