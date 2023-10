Comparta este artículo

Ciudad de México.- Minutos después de las 23:00 horas de este viernes 6 de octubre la Alerta Sísmica despertó a los habitantes de la CDMX debido a que se registró un sismo de 6.3 grados en el estado de Oaxaca, según un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico tomó por sorpresa a los habitantes de la capital mexicana y a sus alrededores, desatando un sinfín de memes en las redes sociales.

Hace unos momentos el Servicio Sismológico rectificó la magnitud del temblor y señaló que en realidad fue de 6.0 grados en escala Richter. El movimiento se localizó a 13 kilómetros al noroeste del mencionado municipio localizado en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, informaron en el comunicado que compartieron mediante X, antes Twitter, que el epicentro de este movimiento de tierra tuvo lugar en Matías Romero, Oaxaca.

De momento, las autoridades de la CDMX y estados aledaños reportan saldo blanco tras este fenómeno. Fue alrededor de las 23:06 horas que los capitalinos escucharon que los altavoces instalados en las diversas alcaldías comenzaron a sonar, por lo cual de inmediato atendieron las recomendaciones de abandonar edificios, por lo que minutos después comenzó el movimiento. Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar a X y otras redes sociales debido al inesperado temblor que se suscitó esta noche.

En el noticiero en vivo de Milenio se informó que hay apagones parciales en la ciudad de Oaxaca, pero afortunadamente hasta el momento no hay reporte de heridos ni de víctimas fatales. En tanto que el secretario de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero, dijo que habían daños menores en un templo católico, así como en un hospital de la capital y que dentro de minutos compartirían más información al respecto.

Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX, explicó que los reportes de Protección Civil, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno y del C5 indican que el sismo fue muy tranquilo y no hay incidentes de momento: "No tenemos reportes de daños, se sintió muy leve en la CDMX, se activó porque fue superior a 5 grados, se sintió de forma leve". El centro de alertas de tsunamis de la Semar señaló que no se esperan variaciones en el nivel del mar, por lo cual no se amerita activar la alerta de tsunami.

Además de los memes, en las redes sociales también circulan videos que muestran los momentos de pánico que vivieron los habitantes de CDMX y sus alrededores luego de escuchar el sonido de la alerta sísmica. Autoridades y dependencias mexicanas invitan a la población a mantener la calma y a permanecer alertas ante la posibilidad de que se registren réplicas durante la madrugada del sábado 7 de octubre.

