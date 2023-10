Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este sábado 7 de octubre del 2023 te movilizarás al interior de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (EDOMEX)? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el Programa Hoy No Circula Sabatino, a fin de que evites retrasos y multas. ¡No olvides que estas normas fueron diseñadas para cuidar la calidad del aire en una de las zonas más contaminadas del Valle de México!

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este primer sábado de mes el Hoy No Circula Sabatino se aplica, sin excepciones, a los vehículos que cuentan con holograma de verificación 1, terminación en número impar; cabe señalar que los automotores con holograma 2 no pueden transitar ningún sábado, según la misma dependencia.

Hoy No Circula Sabatino de hoy 7 de octubre. Foto: CAMe

Por indicaciones de la CAMe, los carros que tienen el holograma de verificación 1 y la terminación de placas en número impar deberán descansar el primer y tercer sábado del mes, mientras que los que tienen el mismo holograma, pero con número par al final, no circularán el segundo y cuarto. De todas formas, no de está de más revisar las restricciones vehiculares del Hoy No Circula Sabatino en TRIBUNA.

¿Cuáles son los vehículos que están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula todos los días que funciona el programa son aquellos que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, así como los híbridos y eléctricos. Asimismo, pueden transitar sin complicaciones los autos que pertenecen a personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

Conoce cuál es el horario en el que funciona el programa Hoy No Circula

Recuerda que si no respetas las normas y restricciones del programa Hoy No Circula, las cuales están activas desde las 05:00 horas, tiempo del centro de México, hasta las 22:00 de la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía e incluso afectar tu jornada; lo mismo ocurrirá en otras entidades. ¡Mucho ojo!

