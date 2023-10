VIDEO: Oficial de la CDMX pone en su lugar a funcionario corrupto que intentó librar multa

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral el video donde un policía de la Ciudad de México pone en su lugar a un presunto funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el cual habría intentado utilizar su puesto para evitar una multa; sin embargo, el uniformado no permitió esta acción y con base en sus conocimientos y su respeto por las normas lo puso en su lugar para levantar la multa correspondiente, sus acciones fueron aplaudidas por cientos de internautas.

En ese sentido, el funcionario intentó hacer el famoso ‘charoleo’, acción que consiste en mostrar una identificación oficial de gobierno o empleo para obtener privilegios; sin embargo, no contó con que el policía capitalino sabía de memoria el reglamento de tránsito, así como los códigos penales, por lo que de inmediato detuvo su intento de extorsión y le mencionó todas las leyes que había roto, razón por la cual terminaría presentándolo ante la autoridad correspondiente.

Sin tener miedo a ser grabado, el policía comenzó a explicar la razón de la detención. Asimismo, brindó su nombre y identificación, así como número de placa para continuar con el procedimiento. Se trata del oficial Erick Vero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien no permitió que un funcionario de la Fiscalía capitalina mostrara su gafete para salvarse de una multa y procedió con el protocolo correspondiente de esta acción.

Policía se niega a extorsión en CDMX, foto: Especial

Internautas en redes sociales de inmediato aplaudieron las acciones del oficial y aseguraban que se necesitaban más como él. Asimismo, el propio policía argumentó al funcionario que debía llevar consigo el reglamento de tránsito, tal y como lo marca la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Además, señaló todas las faltas en las que había incurrido el funcionario, incluso podría presentarlo por abuso de autoridad, ya que había mostrado una identificación para salvarse de un castigo.

“Traes cable y vienen circulando entre carriles, al momento de entrevistarme contigo te solicitó una licencia y una tarjeta y me muestras una credencial de la fiscalía y posteriormente me enseñas otro logotipo de gobierno. Tú no puedes hacer eso porque eres un servidor público”, mencionó el policía durante el diálogo.