Embajadora de Israel acusa a AMLO de "apoyar al terrorismo" por no condenar los actos de Hamás

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, 9 de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la tradicional Mañanera desde Palacio Nacional, donde fue cuestionado sobre los conflictos bélicos que están ocurriendo en Israel, a lo que el mandatario se declaró "neutral" e invitó a los involucrados a tomar la vía pacífica por medio del diálogo, esto con la finalidad de prevenir más muertes entre los civiles.

Aunado a estas declaraciones, el Presidente morenista lamentó las más de mil defunciones de inocentes que se han reportado en las últimas horas a causa de los ataques de Palestina a Israel y viceversa. Cabe señalar que el licenciado López Obrador fue muy claro en aclarar que no tomaría "partido", puesto no buscaba que el conflicto entre ambos territorios se acrecentará, asimismo reafirmó su convicción de que todo se resolviera sin la necesidad de recurrir a la violencia.

"No queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de soluciones pacíficas. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, de mucha gravedad, más que condenas, lo que e requiere es la búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son hasta ahora lamentablemente muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina y no queremos eso", aclaró el mandatario.

El llamado a la paz del mandatario federal no fue tomado a bien por la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, quien criticó abiertamente a López Obrador durante la jornada del día de hoy, en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde recriminó las palabras emitidas por el Presidente, a quien acusó de apoyar al "terrorismo" al no tomar una postura en esta situación.

"Las palabras de esta mañana del presidente, con todo respeto al presidente, nos parece que están un poco fuera de lugar (...) Estuvo diciendo que México no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado, y no tomar un lado en este caso es apoyar al terrorismo", destacó la embajadora.

Por otro lado, la canciller aclaró que los actos cometidos por Hamás durante la madrugada de este sábado, 7 de octubre, no son un conflicto entre dos países, sino que más bien se trataba de un ataque terrorista que debía ser condenado sin ningún tipo de miramientos por parte de López Obrador: "Tiene que condenar contundentemente sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados, porque no tomar lados es apoyar al terror".

Embajadora de Israel asegura que AMLO apoya al "terrorismo"

Créditos: Internet

Cabe señalar que, en medio de lo ocurrido en Jerusalén, varios mexicanos quedaron atrapados en Israel, entre ellos se puede contar a un grupo de 21 personas que viajaron desde Campeche a tierra santa para realizar turismo religioso; asimismo, se reportó que dos mexicanos fueron secuestrados por las fuerzas palestinas en la toma de, aproximadamente, 150 rehenes, los cuales no volverían a su hogar hasta que Israel liberara a los prisioneros , esto según advertencias de las autoridades palestinas.

Entre los mexicanos que presenciaron el ataque de Hamás a Israel se encuentra Aldo Guzmán, quien es residente de la mencionada nación desde hace 4 años. De acuerdo a sus declaraciones, él había llevado a sus familiares a disfrutar de las fiestas que se celebran durante los días de septiembre y comienzos de octubre. Incluso mencionó que planeó un viaje turístico para ellos, pero todo terminó con el ataque palestino.

Fuentes: Tribuna