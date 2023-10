Programa Entérate de hoy lunes 9 de octubre: Tres mexicanos desaparecidos en guerra de Israel

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que, tras el estallido de la guerra en Israel contra grupos islamistas de Palestina, se tiene reporte de tres mexicanos desaparecidos; las autoridades ya están investigando. Todos los detalles sobre esta noticia y más, se comparten en el programa Entérate de hoy, lunes 9 de octubre del 2023, conducido por Alejandra Ávalos y Jorge Salazar. ¡Toma nota!

No sólo hay guerra en el Medio Oriente; en Cajeme, Sonora, sigue la violencia: el Director Operativo de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Cajeme es víctima de un ataque armado. No obstante, las autoridades locales sostienen que "no fue directo". En tanto, sonorenses comparten su testimonio desde Israel; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviará dos aviones a la 'Tierra Santa' este día.

Finalmente, hay tensión en los deportes, pues la Selección Mexicana de Gimnasia se encuentra atrapada en Israel. ¡Toma tu café, siéntate y Entérate de todo!

