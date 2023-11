¿Se puede caer el segundo piso del Periférico por daños? Esto dice la Sobse en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos dos días ha circulado información sobre el presunto descuido del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, por lo cual algunos han señalado la posibilidad de que colapse la estructura. Incluso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han solicitado a las autoridades realizar un peritaje estructural en la vialidad, lo anterior con el único objetivo de evitar alguna desgracia.

En ese sentido, de acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, las columnas que sostienen el segundo piso de la vialidad han sufrido algunas cuarteaduras por lo que legisladores del PAN y vecinos de la zona exigen un examen exhaustivo en la zona para descartar algún tipo de riesgo; sin embargo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) ya aclaró lo que sucede y descartó algún tipo de daño estructural.

Asimismo, desestimó la posibilidad de un posible colapso del segundo piso del Periférico, la dependencia capitalina destacó el trabajo de la empresa encargada de la concesión, la cual realiza actividades de mantenimiento y conservación de las columnas del viaducto elevado de manera anual, trabajos que consisten en el retiro de maleza y la conservación del recubrimiento.

Daños en el segundo piso del Periférico, foto: especial

Además, el Instituto para la Seguridad de Construcciones de la Ciudad de México habilitó una brigada de ingenieros estructuristas para que inspeccionaran las columnas, los cuales corroboraron que no existe daño estructural y no representa ningún riesgo para los que transitan por la zona, lo anterior no impidió a diputados del PAN solicitar a Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios de la capital, realizar una inspección amplia y sólida sobre las condiciones.

¿Se puede caer el segundo piso del Periférico?

En redes sociales comenzaron a circular diferentes fotos en las cuales se asegura que las columnas del segundo piso están dañadas; sin embargo, se descartó el daño estructural. A pesar de eso los vecinos de la zona temen por un posible colapso de algunas de las estructuras en la vialidad, entre los comentarios que destacan en las redes los usuarios reportan las cuarteaduras y aseguran que no se trata de un tema menor, incluso tienen miedo de transitar y solicitan apoyo a las autoridades.

