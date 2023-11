Regresa a su tierra: Delfina Gómez inaugura nueva vialidad en el municipio de Texcoco

Comparta este artículo

Texcoco, Estado de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró la vialidad Camino a San Simón-Papalotla, la cual beneficiará a 45 mil habitantes de al menos cuatro comunidades de esta región y otras localidades cercanas, a quienes mejorará su calidad de vida. Resaltó el ejemplo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien, aseguró, ha demostrado que con una buena administración de recursos y con el Poder de Servir se impulsa la toma de decisiones.

“Si un gobierno no está cercano al pueblo, si un gobierno no lo escucha y no palpa sus necesidades de primera mano, pues obviamente va a ser muy difícil que conozca lo que realmente requieren los ciudadanos”, apuntó. Luego de develar la placa inaugural y realizar un recorrido sobre el Camino San Simón-Papalotla, que comunica a la zona norte del municipio, la Gobernadora del Estado de México señaló que los trabajos de rehabilitación han sido un gran esfuerzo de diversas autoridades estatales y municipales.

La obra, puntualizó, implicó la renovación de 4 kilómetros de la carpeta asfáltica, la modernización de la ciclovía, la restauración de banquetas y guarniciones, y la mejora integral de las señalizaciones, así como la iluminación, que garantizan una movilidad segura para todos. “Esta vialidad conecta sueños, facilita la accesibilidad a lugares de trabajo y escuelas, y promueve la prosperidad económica al permitir un transporte eficiente de materias primas y mercancías para nuestras empresas locales”, subrayó.

“Esta va a ser una de las primeras de las muchas obras que vamos a tener para beneficio de nuestro municipio”, aseguró la Mandataria estatal. Y agregó que la inauguración de la vialidad “simboliza progreso, conexión y bienestar para todos”, señaló.

Como uno de sus compromisos de campaña, la mandataria estatal enfatizó que la obra “es un ejemplo de cómo el ‘Poder de Servir’ puede transformar no sólo nuestras calles, sino también nuestras vidas”. Durante el recorrido la Maestra Delfina Gómez saludó de mano y se tomó algunas fotografías con niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que se acercaron para brindarle distintas muestras de cariño.

Finalmente, agradeció a los mexiquenses y habitantes de su municipio natal la confianza y el apoyo que le han brindado desde que llegó como Presidenta Municipal, y destacó que este proyecto es un testimonio de la colaboración entre el gobierno y la comunidad. El Camino a San Simón-Papalotla Texcoco beneficiará de manera directa a habitantes de las comunidades de Pentecostés, Texopa, Tulantongo y San Simón, así como a las localidades de Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc.

