"Crimen pasional, mentira nacional": Personas protestan por la muerte del magistrade en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Colectivos llamaron a una velada nacional en memoria del magistrade Jesús Ociel Baena. La reunión exige que la muerte del funcionario sea esclarecida. La movilización se fijó a las 19:00 y partiría de la Estela de Luz, ubicada en Lieja 270, Bosque de Chapultepec.

En redes sociales se le pidió a quien quisiera unirse que llevaran una vela que dejarían como ofrenda. Asimismo, los asistentes podrían llegar carteles, banderas, megáfonos y consignas. En cuanto al mundo virtual, los activistas pidieron a los cibernautas que frenaran los discursos de odio que empezaron a circular en plataformas como X, Facebook e Instagram a raíz del uso del pronombre con el que se identificaba Ociel.

La velada nacional finalizaría a las 22:00 horas de este mismo lunes, día en el que se halló el cuerpo del magistrade y quien presuntamente sería su pareja sentimental. Algunos reportes indican que ambos presentaban heridas de violencia con navajas de afeitar. También en otros estados se unieron a la movilización para pedir justicia y dar con los responsables del par de defunciones, este sería el caso de Yucatán, cuyos habitantes se dieron cita en el Monumento a la Patria. De acuerdo con El Financiero, al menos 40 ciudades habrían llamado a una velada pacífica.

En redes sociales ya circulan videos sobre las manifestaciones. En la Estela de Luz, un grupo amplio juntaron sus voces para gritar: "Crimen pasional, mentira nacional". En el sitio se observan banderas distintivas de la comunidad LGBTQ+ ondeando, pancartas y velas largas. Mientras que en los comentarios se expresa apoyo a la causa: "Que orgullo ver a todos unidos", "Ojalá exista claridad en estas muertes como en tantas de ayer y por venir". Hasta el momento, el contingente tomó Reforma y marchan en dirección al Ángel de la Independencia.

¿Por qué gritan "Crimen pasional, mentira nacional"?

El fiscal del estado de Aguascalientes declaró que no hay signos que den muestra de un doble homicidio. Explicó que las chapas de las puertas de la vivienda del magistrade no están forzadas y que la cámara de la entrada a la unidad habitacional no captó el ingreso de una tercera persona. Por tanto se dice que se hirieron a muerte mutuamente.

Fue ser un ser humano que tuvo los suficientes pantalones para ejercer su carrera como magistrado como él quería y como se sentía a gusto y eso no le quitaba ni la inteligencia, ni el buen trabajo, toque hacía", dijo la activista del grupo Transgénero Hidalgo, Karen Quintero

Fuente: Tribuna Sonora