'Otis': AMLO viajará a Acapulco este miércoles; confirma 48 muertos y 26 desaparecidos

Ciudad Obregón, Sonora.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, efectuada desde la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien celebra su cumpleaños número 70, informó que siguen los trabajos en Acapulco y Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, tras el paso del huracán 'Otis'. El próximo miércoles 15 de noviembre, irá a supervisar las labores de reconstrucción y rescate.

Ante la prensa en Ciudad Obregón, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano indicó que se sigue avanzando en la reconstrucción de las zonas más afectadas por el ciclón 'Otis' en Guerrero, huracán de categoría cinco que azotó el Puerto la madrugada del 25 de octubre del 2023. El presidente López Obrador informó que, según los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), se tienen 48 muertos y 26 desaparecidos.

AMLO irá al Puerto de Acapulco el miércoles 15 de noviembre. Foto: Internet

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño apuntó que se encuentran trabajando más de 20 mil servidores públicos, la mayoría de las Fuerzas Armadas: "Se ha ido avanzando en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca, y vamos a seguir adelante, ya se está regresando poco a poco a la normalidad". Asimismo, dijo que fue un "milagro" que se tuvieran tan pocas víctimas mortales por este siniestro, apuntando que toda pérdida humana es dolorosa.

Sigo sosteniendo que fue un milagro, porque estamos hablando de un huracán categoría 5, algo parecido fue lo que afectó a Nueva Orleans y hubo más de dos mil fallecidos, acá por suerte no fueron tantos fallecidos hasta ahora de acuerdo a la Fiscalía son 48 fallecidos, y de los desaparecidos, ya solo faltan por localizar 26", enunció el presidente de México.

De igual forma, el mandatario mexicano señaló que se está por terminar el censo de casa por casa y pequeños comercios afectados por Otis, los cuales ya suman 250 mil. AMLO espera que para días próximos ya se empiece a entregar "de manera directa los apoyos, hogar por hogar, al mismo tiempo no estamos poniendo de acuerdo con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, el block, el cemento y que no se abuse en los precios, porque la gente va a autoconstruir sus viviendas".

Cabe recordar que, en más de una ocasión, el presidente López Obrador ha señalado que el Gobierno de México unirá esfuerzos para que los damnificados de Guerrero por el huracán 'Otis' vuelvan a la normalidad lo más pronto posible y no pasen una "amarga Navidad".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'