AMLO hace polémica visita a Badiraguato, tierra de 'El Chapo' Guzmán; promete volver

Comparta este artículo

Badiraguato, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este martes una visita a la comunidad de Badiraguato, Sinaloa. Y a pesar de que esta no es su primera vez en la zona, la controversia siempre surge debido a que es el lugar de origen de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien nació y vivió ahí. El mandatario estuvo en el sitio durante la inauguración de la carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato – Los Frailes.

Durante la conferencia de prensa, el presidente destacó su aprecio por Badiraguato, y subrayó que le complace estar ahí, por lo que planea regresar una vez más antes de finalizar su mandato. "Me da gusto estar aquí con ustedes, antes que termine mi mandato voy a regresar. Hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta. Ahora sí que mi gusto es".

Asimismo, argumentó que no está de acuerdo con la estigmatización que hay sobre el lugar ni con que se tache de "malas" a las personas que viven ahí. Afirmó que su convicción es que la gente no nace mala, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos por el camino de conductas equivocadas.

No estoy de acuerdo con los estigmas, con que tachen a la gente de mala, cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno, no nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo", dijo.

Al referirse a las críticas sobre sus visitas a Badiraguato, expresó que se siente orgulloso de ser mexicano y de estar en Sinaloa. Asimismo, habló sobre las mejoras a la salud pública: "Hago el compromiso de que antes de que termine, vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud, pero no solo eso, antes de irme, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. ¡Me canso ganso!".

Por último, utilizando un lenguaje alusivo al beisbol, un deporte apasionado en la región, el mandatario nacional aseguró que su sucesor (Claudia Sheinbaum) superará su desempeño. Afirmó que, si él está "bateando arriba de 300", el relevo generacional bateará "400 y bateará curva, slider y rectas". Concluyó expresando confianza en que el relevo generacional asumirá el cargo de manera efectiva.

Con respecto a su próxima visita anunciada, sería la séptima vez que el presidente López Obrador visite Badiraguato. La visita de este martes es la primera que hace desde que fue detenido este año Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’, quien es además uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán. La primera vez que AMLO acudió a Badiraguato ya siendo presidente fue en febrero de 2019.

Fuente: Tribuna