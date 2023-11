Aprueba Comisión de Justicia del Senado renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mayoría conformada por Morena y sus aliados lograron la aprobación, en la Comisión de Justicia del Senado, de la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una votación a mano alzada, los senadores del bloque oficialista respaldaron la dimisión de Zaldívar con 12 votos a favor y siete en contra.

La oposición expresó su rechazo argumentando la falta de justificación de una causa grave, según lo establecido por la Constitución Política. Germán Martínez Cázares propuso que Zaldívar compareciera para explicar las razones de su renuncia, pero Morena se opuso, indicando que la ley no lo obliga a hacerlo.

La mudanza de un árbitro constitucional no es un cambio de jugador en un equipo de futbol que se realiza en un minuto. Existe obligación de esgrimir una causa grave para renunciar a ser juez constitucional", dijo Martínez Cázares.

También expresó que esto "avergüenza al Poder Judicial, creo que esto avergüenza a su Escuela Libre de Derecho, creo que nos avergüenza a quienes nos dedicamos al derecho".

Noé Castañón y Claudia Ruiz Massieu votaron en contra y anunciaron la presentación de un voto particular. Castañón reprochó a Zaldívar la falta de sinceridad para reconocer las causas graves de su dimisión. Castañón reprochó a Zaldívar la falta de sinceridad para reconocer las causas graves de su dimisión.

Tan fácil que era para él decir que había caído en parcialidad, que había perdido la confianza en sus razonamientos jurídicos, que está carente y falto de abstracción en sus decisiones, que tuvo un detrimento en su autonomía y en su criterio jurídico, que carece de confianza por sesgos políticos manifiestos. (…) Tan sencillo que es justificar la causa grave diciendo que ha perdido la dignidad, el valor y la valentía para desempeñar el alto cargo de ministro de la Suprema Corte por el que juró defender la Constitución y hoy ya no puede seguirla defendiendo ni protegiéndola", lamentó.

Ruiz Massieu argumentó que un ministro puede renunciar siempre que la causa grave esté explícita, instando a no avalar una simulación por parte del Senado: "Lo que yo no puedo aceptar y no deberíamos aceptar es que el Senado de la República nada más avale una simulación, que sea cómplice de un procedimiento bastante falso, cuya conclusión ya está definida porque tanto el ministro como el Ejecutivo consideraron que es grave", apuntó.

Por su parte, Damián Zepeda del PAN declaró que Zaldívar ya no era digno de ser ministro y criticó el uso de la Corte como trampolín político. Rafael Espino, único morenista que cuestionó las motivaciones de Zaldívar, anunció su voto a favor, pero calificó la renuncia como "inconstitucional" al no existir una causa grave.

El dictamen aprobado, que establece que nadie puede ser forzado a desempeñar un cargo público, fue remitido a la Mesa Directiva para su discusión y votación en la sesión siguiente del miércoles.

Fuente: Tribuna